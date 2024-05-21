Почеттино хочет сохранить "80-85 процентов" состава

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал, какое количество из имеющихся у него игроков он хотел бы поменять.

Два предыдущих летних трансферных окна были отмечены для "Челси" огромной текучкой кадров, однако после того, как "синие" финишировали шестыми в Премьер-Лиге, Почеттино не видит потребности в больших изменениях.

По словам Маурисио, он готов обновить имеющийся подбор игроков только на 15-20 процентов, сохранив сформировавшийся костяк команды.

"Ты всегда можешь прибавить. Они (игроки) станут гораздо лучше в следующем сезоне, потому что у них за плечами будет год опыта, тяжелого опыта. Когда ты не делаешь слишком много изменений, это дает преимущество, чтобы быть надежнее и стабильнее".

"Несомненно, если в следующем сезоне мы сохраним 80-85 процентов своего состава, это станет большим шагом вперед, потому что важно обеспечить последовательность в идеях и познаниях между игроками. Это важно для клуба", — цитирует Почеттино Football.London.


Метки Почеттино, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2024 12:00

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  1. pyatorochka 21.05.2024 12:09 # pyatorochka
    Эй охранник!

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  2. sellman 21.05.2024 12:03 # sellman
    Покетина пихает Пудрича в состав, который даже слепому обосраному ЛГБТ-активисту из портового сброда видиться просто дном и деревом, в итоге Михаэль после такого доверия великого тренера фоткается в футболке Барселоны)))

    Какой же великий этот покетина, уважение к нему прёт со всех щелей и щёлок, ехехехеххе

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