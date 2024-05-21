Почеттино хочет сохранить "80-85 процентов" состава

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал, какое количество из имеющихся у него игроков он хотел бы поменять.

Два предыдущих летних трансферных окна были отмечены для "Челси" огромной текучкой кадров, однако после того, как "синие" финишировали шестыми в Премьер-Лиге, Почеттино не видит потребности в больших изменениях.



По словам Маурисио, он готов обновить имеющийся подбор игроков только на 15-20 процентов, сохранив сформировавшийся костяк команды.



"Ты всегда можешь прибавить. Они (игроки) станут гораздо лучше в следующем сезоне, потому что у них за плечами будет год опыта, тяжелого опыта. Когда ты не делаешь слишком много изменений, это дает преимущество, чтобы быть надежнее и стабильнее".



"Несомненно, если в следующем сезоне мы сохраним 80-85 процентов своего состава, это станет большим шагом вперед, потому что важно обеспечить последовательность в идеях и познаниях между игроками. Это важно для клуба", — цитирует Почеттино Football.London.