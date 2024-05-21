Де Дзерби не имеет предложений от других клубов

Покинувший пост главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что не имеет предложений от других клубов.

В преддверии матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" "Брайтон" объявил, что Де Дзерби покинет свой пост в конце сезона "по обоюдному согласию сторон".



Пресса вновь принялась сватать Де Дзерби в "Баварию", в также в "Ювентус", однако реальность такова, что 44-летний итальянец не имеет договоренности с кем-либо.



"Нет никакого клуба — никто мне ничего не предлагал. В данный момент ничего нет".



"Я надеюсь снова поработать в Премьер-Лиге. Я не знаю когда и где. Но для меня было честью трудиться в Премьер-Лиге", — цитирует Де Дзерби BBC.