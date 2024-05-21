Тен Хаг призвал игроков МЮ "сделать все" для завоевания Кубка Англии
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал команду "сделать все" в финале Кубка Англии, чтобы отблагодарить своих болельщиков за поддержку на протяжении этого сезона.
Несмотря на победу 0:2 над "Брайтоном" в минувшее воскресенье, "Юнайтед" финишировал в Премьер-Лиге только на восьмом месте, и это худший результат для "красных дьяволов" с 13-й позиции старого первого дивизиона в 1990 году.
Тем не менее, впереди у "Юнайтед" еще финал Кубка Англии против "Манчестер Сити", и Тен Хаг хочет выиграть субботний матч на "Уэмбли" ради болельщиков.
"Мы обладаем лучшими фанатами в мире, и я говорю это серьезно. У меня никогда не было такого опыта с сезоном вроде этого, который и близко никуда не годится, и при этом болельщики оставались с нами".
"Они с нами в плохой сезон и поддерживают нас в плохие времена. Думаю, они знают, чем вызваны эти плохие времена".
"Однако мы должны отплатить им, и мы должны сделать все, чтобы принести им трофей на следующей неделе. Также мы должны выступать лучше в будущем", — цитирует Тен Хага The Independent.
21.05.2024 10:00
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