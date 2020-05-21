Слот объяснил, почему принял предложение "Ливерпуля"
Заступающий на должность главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему не смог устоять перед предложением мерсисайдского клуба.
В понедельник, на следующий день после проводов Юргена Клоппа, "Ливерпуль" объявил, что 1 июня Слот вступает в должность главного тренера.
Дела Слота в "Фейеноорде" шли прекрасно — за три сезона здесь Арне завоевал титул Эредивизии и Кубок Голландии. Однако амбиции заставили 45-летнего специалиста принять предложение "Ливерпуля".
"Это решение определенно не было простым. Решение закрыть позади себя дверь в клуб, где ты пережил так много замечательных моментов и где трудился так успешно со столь многими замечательными людьми".
"Но мне как спортсмену было сложно игнорировать возможность стать главным тренером в Премьер-Лиге, в одном из крупнейших клубов мира. Я благодарен "Фейеноорду" за их содействие в этом переходе", — гласит обращение Слота к болельщикам "Фейеноорда".
21.05.2024 09:00
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Конечно будет тяжко ему вначале, особенно с Дарвином в атаке, но нужно дать время и обеспечить поддержкой
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Какая же ипалочка нас всех ждёт!!!
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Вернешься к лету 2025 обратно
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