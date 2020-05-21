Слот объяснил, почему принял предложение "Ливерпуля"

Арне Слот Заступающий на должность главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему не смог устоять перед предложением мерсисайдского клуба.

В понедельник, на следующий день после проводов Юргена Клоппа, "Ливерпуль" объявил, что 1 июня Слот вступает в должность главного тренера.

Дела Слота в "Фейеноорде" шли прекрасно — за три сезона здесь Арне завоевал титул Эредивизии и Кубок Голландии. Однако амбиции заставили 45-летнего специалиста принять предложение "Ливерпуля".

"Это решение определенно не было простым. Решение закрыть позади себя дверь в клуб, где ты пережил так много замечательных моментов и где трудился так успешно со столь многими замечательными людьми".

"Но мне как спортсмену было сложно игнорировать возможность стать главным тренером в Премьер-Лиге, в одном из крупнейших клубов мира. Я благодарен "Фейеноорду" за их содействие в этом переходе", — гласит обращение Слота к болельщикам "Фейеноорда".


Метки Ливерпуль, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 21.05.2024 09:31 # tigerpool
    Конечно будет тяжко ему вначале, особенно с Дарвином в атаке, но нужно дать время и обеспечить поддержкой

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  2. electric 21.05.2024 09:30 # electric
    Какая же ипалочка нас всех ждёт!!!

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  3. felix-the-cat 21.05.2024 09:08 # felix-the-cat
    Вернешься к лету 2025 обратно

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