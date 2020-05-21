Слот объяснил, почему принял предложение "Ливерпуля"

Заступающий на должность главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему не смог устоять перед предложением мерсисайдского клуба.

В понедельник, на следующий день после проводов Юргена Клоппа, "Ливерпуль" объявил, что 1 июня Слот вступает в должность главного тренера.



Дела Слота в "Фейеноорде" шли прекрасно — за три сезона здесь Арне завоевал титул Эредивизии и Кубок Голландии. Однако амбиции заставили 45-летнего специалиста принять предложение "Ливерпуля".



"Это решение определенно не было простым. Решение закрыть позади себя дверь в клуб, где ты пережил так много замечательных моментов и где трудился так успешно со столь многими замечательными людьми".



"Но мне как спортсмену было сложно игнорировать возможность стать главным тренером в Премьер-Лиге, в одном из крупнейших клубов мира. Я благодарен "Фейеноорду" за их содействие в этом переходе", — гласит обращение Слота к болельщикам "Фейеноорда".