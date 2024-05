Светская хроника за вторник

"Арсенал" составил шорт-лист из трех нападающих. "Манчестер Сити" договорился с Лукасом Пакетой. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" установили контакт насчет Кирана Маккенны. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Арсенал" хочет купить нападающего до начала предсезонной подготовки. В шорт-листе "канониров" значатся Александер Исак из "Ньюкасла", Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Брайан Бробби из "Аякса". (The Independent)



Также главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет купить левого защитника и центрального полузащитника. (The Independent)



Защитник Аарон Ван-Биссака может покинуть "Манчестер Юнайтед" грядущим летом. (Football Insider)



"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с плеймейкером "Вест Хэма" Лукасом Пакетой. (Footmercato)



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон может перебраться в Саудовскую Аравию. (Rudy Galetti)



"Астон Вилла" готова продать защитника Диего Карлоса из-за зарплаты бразильца в 100,000 фунтов в неделю. (The Telegraph)



Боссы "Виллы" уверены в приобретении защитника "Барселоны" Рональда Араухо. (Sport)



"Лидс" заинтересован в правом защитнике дортмундской "Боруссии" Мариусе Вольфе. (Sky Sport Germany)



Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" поспорит в "Лионом" и "Брестом" за нападающего Мохамеда Конате, покидающего российский "Ахмат". (Football Insider)



Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу попросил свой клуб совершить минимум три приобретения летом. (ESPN)



Защитник Ллойд Келли уведомил "Борнмут", что покинет клуб свободным агентом. (Fabrizio Romano)



Другое



"Юнайтед" и "Челси" обратились к "Ипсвичу" насчет главного тренера "трактористов" Кирана Маккенны. (Manchester Evening News)



"Челси" рассматривает Маккенну и Рубена Аморима из "Спортинга" на замену своему главному тренеру Маурисио Почеттино. (Evening Standard)



"Бавария" проявляет интерес к главному тренеру "Брентфорда" Томасу Франку. (Bild)



Лиам Росеньор, уволенный с поста главного тренера "Халла" в конце сезона, может занять возглавить "Брайтон". (The Sun)



"Ньюкасл" сделал предложение спортивному директору "Кристал Пэлас" Дуги Фридмену. (Football Insider)



Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поведал о слухах насчет возвращения Юргена Клоппа в дортмундскую "Боруссию" на роль президента клуба. (Liverpool Echo)



"Аль-Кадисия" из второго саудовского дивизиона хочет сделать экс-наставника "Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо своим техническим директором. (Football.London)



Спустя считанные часы после завершения сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" вылетел в Австралию на товарищеский матч с "Ньюкаслом". (ESPN)



Травмированный голкипер "Сити" Эдерсон не примет участия в Кубке Америки. (The Independent)



Нападающий Дарвин Нуньес оказался единственным игроком "Ливерпуля", который не стал аплодировать Юргену Клоппу во время коридора почета. (The Sun)



Третий голкипер "Сити" Скотт Карсон был выгнан с чемпионской вечеринки "Сити" в 4 утра, потому что пытался затеять драку с другим участником мероприятия. (Daily Mail)



Британская полиция задержала женатого спортивного тележурналиста по подозрению в неоднократном изнасиловании ребенка в возрасте до 10 лет. (The Sun)