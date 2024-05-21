Тухель либо вернется в Премьер-Лигу, либо отдохнет от футбола

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель решил сделать перерыв от футбола, если не сможет вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

"Бавария" еще в феврале объявила, что Тухель покинет свой пост в конце сезона, несмотря на рассчитанный до лета 2025 контракт.



Когда "Бавария" столкнулась с проблемами при поисках нового рулевого, гранд Бундеслиги попытался пересмотреть свое решение по Тухелю, но переговоры с Томасом о продлении сотрудничества провалились.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" не будет требовать никакой компенсации, если Тухель найдет себе работу грядущим летом, а сам Томас своим приоритетным направлением рассматривает Премьер-Лигу.



Тухель видит для себя два подходящих варианта в Премьер-Лиге: "Манчестер Юнайтед" и свой бывший клуб "Челси". Но если возвращение на родину футбола окажется невозможно, Томас уйдет в творческий отпуск.