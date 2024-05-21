Главный тренер "Бернли" Венсан Компани заинтересован в работе с "Баварией".

В завершившемся сезоне "Бернли" занял предпоследнее место в Премьер-Лиге, вернувшись в Чемпионшип после всего одного года в элите.



Несмотря на печальный итог сезона, "Бернли" оставил приятное впечатление своей игрой. Также "бордовые" могут похвастать вторым самым молодым стартовым составом в этой компании Премьер-Лиги — ниже средний возраст был только у "Челси".



Своими успехами на "Терф Мур" Компани привлек внимание "Баварии", которая никак не может найти замену покидающему клуб в конце сезона Томасу Тухелю.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Компани уже получил прямой звонок от руководства "Баварии". 38-летний бельгиец выразил готовность вступить в переговоры, но пока процесс находится на ранней стадии.