"Вулверхэмптон" продаст Нету только за 60 млн. фунтов

"Манчестер Сити" и "Ньюкасл" заинтересованы в приобретении вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету, однако "волки" установили внушительную цену за свою звезду.

Нету был одним из лучших игроков "Вулверхэмптона" в завершившемся сезоне, несмотря на то, что продолжительное время провел в лазарете.



В рамках Премьер-Лиги 24-летний португалец сыграл только 20 матчей, но при этом забил два гола и отдал девять результативных передач.



По информации The Telegraph, в преддверии летнего трансферного окна "Сити" и "Ньюкасл" рассматривают Нету в качестве своей цели, однако "Вулверхэмптон" намерен потребовать большие деньги за Педру.



"Волки" оценивают Нету в 60 миллионов фунтов, что стало бы рекордной продажей в истории клуба с "Молинью". Предложения ниже этой суммы даже не будут рассматриваться.



Прошлым летом "Вулверхэмптон" выручил 140 млн. фунтов за Матеуша Нунеша, Рубена Невеша, Рауля Хименеса, Натана Коллинса и Конора Коуди, благодаря чему поправил свою экономическую ситуацию и более не находится на грани нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.