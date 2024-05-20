Фердинанд поделился "инсайдом" насчет будущего Почеттино

Маурисио Почеттино Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд предсказывает увольнение главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино.

Сильно завершив сезон и заняв с "Челси" шестое место в Премьер-Лиге, теперь Почеттино ожидает, какую оценку его работе даст руководство.

После победы 2:1 над "Борнмутом" накануне Почеттино сказал, что все еще находится в неведении насчет своего будущего, однако до Фердинанда дошли слухи, что "Челси" собирается избавиться от аргентинского специалиста.

"Я не уверен, что Маурисио Почеттино останется в "Челси", если судить по тому, что я слышал насчет него".

"Я не знаю, закончится ли это для него хорошо, учитывая те намеки, которые до меня доносятся".

"Я не думаю, что это в руках фанатах. Думаю, это решают между собой парни из руководства. Будь я азартным человеком, я бы поставил на то, что его не будет здесь в следующем сезоне", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Почеттино, тренеры, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 21.05.2024 00:11 # ganinilyha
    Этот лохич вообще не шарит, пускай следит за своими помойными делами

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  2. danilych89 20.05.2024 23:58 # danilych89
    Если Боуэли додумается уволить летом еще и Почеттино, это будет фейл года.

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