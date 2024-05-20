Шоу попадет в расширенную заявку Англии на Евро-2024

Травмированный в данный момент защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу должен попасть в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.

Во вторник главный тренер англичан Гарет Саутгейт собирается огласить расширенную заявку на турнир в Германии этим летом. Ожидается, что в список войдет около 30 игроков.



Как сообщает The Independent, в этом списке будет несколько игроков, которые в данный момент имеют проблемы со здоровьем. Например, 28-летний Шоу.



Большую часть этого сезона Шоу провел в лазарете, в рамках Премьер-Лиги сыграв лишь 12 матчей и не совершив ни одного результативного действия. Очевидно, что Саутгейт вызовет Люка за былые заслуги.



В данный момент Шоу тоже травмирован, отсутствуя с повреждением мышечного характера. Участие Люка в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу находится под вопросом.



Добавим, до Евро-2024 сборная Англии проведет товарищеские матчи против Боснии 3 июня и против Исландии 7 июня. Как раз к 7 июня Саутгейту предстоит сформировать окончательную заявку из 26 игроков.