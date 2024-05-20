Шоу попадет в расширенную заявку Англии на Евро-2024
Травмированный в данный момент защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу должен попасть в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.
Во вторник главный тренер англичан Гарет Саутгейт собирается огласить расширенную заявку на турнир в Германии этим летом. Ожидается, что в список войдет около 30 игроков.
Как сообщает The Independent, в этом списке будет несколько игроков, которые в данный момент имеют проблемы со здоровьем. Например, 28-летний Шоу.
Большую часть этого сезона Шоу провел в лазарете, в рамках Премьер-Лиги сыграв лишь 12 матчей и не совершив ни одного результативного действия. Очевидно, что Саутгейт вызовет Люка за былые заслуги.
В данный момент Шоу тоже травмирован, отсутствуя с повреждением мышечного характера. Участие Люка в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу находится под вопросом.
Добавим, до Евро-2024 сборная Англии проведет товарищеские матчи против Боснии 3 июня и против Исландии 7 июня. Как раз к 7 июня Саутгейту предстоит сформировать окончательную заявку из 26 игроков.
20.05.2024 22:00
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