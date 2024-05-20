"Вилла" представила Adidas своим новым техническим спонсором

"Астон Вилла" объявила о заключении многолетнего спонсорского контракта с компанией Adidas.

Таким образом, с сезона 2024/25 Adidas сменит Castore в роли технического спонсора "Виллы". Это будет первый для бирмингемского клуба опыт сотрудничества со спортивным гигантом из Германии.



"Вилла" не раскрывает ни срок, ни длительность контракта, лишь уточняя, что сотрудничество с Adidas рассчитано на несколько лет и является крупнейшей коммерческой сделкой в истории своего клуба.



Отметим, со следующего сезона, в котором команда Унаи Эмери выступит в Лиге Чемпионов, у "Виллы" сменится не только технический спонсор, но и титульный — место BK8 спереди игровых футболок займет греческий онлайн-букмекер Betano.



Два этих спонсорских контракта, а также ожидаемые призовые от Лиги Чемпионов должны помочь "Вилле" поправить свою ситуацию с финансовым фейр-плей после убытка в 119.6 млн. фунтов по итогам прошлого сезона.