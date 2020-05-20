"Ливерпуль" объявил о назначении Слота

Арне Слот "Ливерпуль" официально подтвердил, что Арне Слот заступает на должность главного тренера с 1 июня.

Накануне победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" Юрген Клопп завершил свою карьеру в "Ливерпуле", который он тренировал последние девять лет.

Изначально целью номер один "Ливерпуля" на замену Клоппу был бывший полузащитник "красных" Хаби Алонсо, однако тот предпочел остаться в "Байере".

Так "Ливерпуль" обратил свой взор на Слота, еще в прошлом месяце согласовав с "Фейеноордом" компенсацию за 45-летнего голландца в размере 9.4 млн. фунтов.

Слот переходит в "Ливерпуль" после трех успешных сезонов в "Фейеноорде", с которым он выиграл титул Эредизивии и Кубок Голландии.

До "Фейеноорда" Слот успел поработать в АЗ, с которым занял второе место в Эредивизии, уступив титул "Аяксу" только по разнице мячей в сезоне 2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса.

Слот, которым в прошлом интересовались "Тоттенхэм" и "Лидс", становится первым голландским наставником в 132-летней истории "Ливерпуля".

Добавим, в официальном заявлении "Ливерпуль" не раскрывает срок контракта Слота, однако Sky Sports предполагает, что Арне связал свое будущее с мерсисайдским клубом до лета 2027.


Метки Ливерпуль, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 864

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mafia-fake 20.05.2024 20:49 # mafia-fake
    Штурм Волчанска, 20 мая.

    Продолжается откат подразделений ВСУ за реку Волчью. Одновременно с этим украинская армия пытается усилиться в районе Белого Колодезя и Долгой Балки в 12 км к юго-востоку. Туда подтягивается самоходная артиллерия и бронетехника бригад, снятых с Донецкого и Купянского направлений.

    По данным «Военной хроники», до сих пор нерешённой для ВСУ остаётся проблема активности самолётов — носителей авиабомб ФАБ-500/1500. Для этих целей под Волчанск (а также под Харьков) в ближайшее время могут быть переброшены дополнительные комплексы войсковой ПВО, включая конверсионные FrankenSAM — советские пусковые комплексов «Бук» с американскими ракетами RIM-7.

    Предположительно, ЗРК этого типа могут быть размещены на рубеже Старый Салтов — Гонтаровка — Белый Колодезь, поскольку после потери Волчанска именно там может проходить основной рубеж обороны ВСУ.

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  2. gameboy 20.05.2024 20:44 # gameboy
    Заглот добро пожаловать в АПЛ

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  3. electric 20.05.2024 20:43 # electric
    Хочу напомнить лысой залупе, что КНЯЗЬ - правитель ВКЛ - передового государства в Европе!
    Ахахабля

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  4. felix-the-cat 20.05.2024 20:40 # felix-the-cat
    Уволят в конце сезона

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  5. sean-dyche18plus 20.05.2024 20:38 # sean-dyche18plus
    ебать у этой арне шлюхи синдром дауна судя по фото ору

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  6. sean-dyche18plus 20.05.2024 20:37 # sean-dyche18plus
    удачи лузерхую в чемпионшипеПользователь получил предупреждение

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  7. el-ray 20.05.2024 20:31 # el-ray
    Мало кто помнит, но зашкварно-вассальное прозвище «князь» колбасе зафорсил маргинальный уебан и обоссаный хуесос с ником electric

    князь всегда вассал
    Не путать с Великими князьями в России, это близкие родственники Императора.

    В общем маргинал зафорсил, а обрыганы с порта подхватили.

    Лол

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  8. skychnie-oboi 20.05.2024 20:23 # skychnie-oboi
    Ну тут изи чемпик, конкурентов нет.Самое главное это сделать так чтоб счет 3-1 был гарантом победы.Клопп хорош - но команда при нем как середняк могла упустить 3-1 на 82-й минуте...и докатывать на нервяках.

    СЛОТ ЦАРЬ - идем за 20-й АПЛ!2024/2025

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  9. muhamfaizov-lfc 20.05.2024 20:20 # muhamfaizov-lfc
    намечается ебалочка АПЛ
    КНЯЗЬ!

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  10. nietzsche 20.05.2024 20:20 # nietzsche
    помянем

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  11. thegodfather 20.05.2024 20:18 # thegodfather
    оруууууууууууууууууууууу

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  12. szobo88 20.05.2024 20:16 # szobo88
    Концентрация лысых шарлатанов в АПЛ зашкаливает.

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  13. explosion 20.05.2024 20:16 # explosion
    Очередной нидерландский лысый бездарь в АПЛ. Ничему ЛГБТпуль ФК не научил пример Скам Юнайтед.

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  14. electric 20.05.2024 20:10 # electric
    NEWS: According to sources at Sky Sports 61% of viewers were watching Jurgen Klopp's farewell, 23% were watching Manchester City title celebrations, and the other 16% was other channels/competitions.

    КНЯЗЬ!!!

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  15. electric 20.05.2024 20:08 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  16. apl-nash 20.05.2024 20:03 # apl-nash
    Теперь и у нас свой лысый шарлатан)

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  17. amirhan-gurazhev 20.05.2024 20:02 # amirhan-gurazhev
    эй, лысая залупа аххаххахахаха

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  18. burnley 20.05.2024 20:02 # burnley
    Чисто Виктор Сухоруков

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  19. kukuruzko 20.05.2024 20:00 # kukuruzko
    Лысенький. Как лемразь.

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