"Ливерпуль" объявил о назначении Слота
"Ливерпуль" официально подтвердил, что Арне Слот заступает на должность главного тренера с 1 июня.
Накануне победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" Юрген Клопп завершил свою карьеру в "Ливерпуле", который он тренировал последние девять лет.
Изначально целью номер один "Ливерпуля" на замену Клоппу был бывший полузащитник "красных" Хаби Алонсо, однако тот предпочел остаться в "Байере".
Так "Ливерпуль" обратил свой взор на Слота, еще в прошлом месяце согласовав с "Фейеноордом" компенсацию за 45-летнего голландца в размере 9.4 млн. фунтов.
Слот переходит в "Ливерпуль" после трех успешных сезонов в "Фейеноорде", с которым он выиграл титул Эредизивии и Кубок Голландии.
До "Фейеноорда" Слот успел поработать в АЗ, с которым занял второе место в Эредивизии, уступив титул "Аяксу" только по разнице мячей в сезоне 2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса.
Слот, которым в прошлом интересовались "Тоттенхэм" и "Лидс", становится первым голландским наставником в 132-летней истории "Ливерпуля".
Добавим, в официальном заявлении "Ливерпуль" не раскрывает срок контракта Слота, однако Sky Sports предполагает, что Арне связал свое будущее с мерсисайдским клубом до лета 2027.
20.05.2024 20:00
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Штурм Волчанска, 20 мая.
Продолжается откат подразделений ВСУ за реку Волчью. Одновременно с этим украинская армия пытается усилиться в районе Белого Колодезя и Долгой Балки в 12 км к юго-востоку. Туда подтягивается самоходная артиллерия и бронетехника бригад, снятых с Донецкого и Купянского направлений.
По данным «Военной хроники», до сих пор нерешённой для ВСУ остаётся проблема активности самолётов — носителей авиабомб ФАБ-500/1500. Для этих целей под Волчанск (а также под Харьков) в ближайшее время могут быть переброшены дополнительные комплексы войсковой ПВО, включая конверсионные FrankenSAM — советские пусковые комплексов «Бук» с американскими ракетами RIM-7.
Предположительно, ЗРК этого типа могут быть размещены на рубеже Старый Салтов — Гонтаровка — Белый Колодезь, поскольку после потери Волчанска именно там может проходить основной рубеж обороны ВСУ.
(ответить)
Заглот добро пожаловать в АПЛ
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Хочу напомнить лысой залупе, что КНЯЗЬ - правитель ВКЛ - передового государства в Европе!
Ахахабля
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Уволят в конце сезона
(ответить)
ебать у этой арне шлюхи синдром дауна судя по фото ору
(ответить)
удачи лузерхую в чемпионшипе
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Мало кто помнит, но зашкварно-вассальное прозвище «князь» колбасе зафорсил маргинальный уебан и обоссаный хуесос с ником electric
князь всегда вассал
Не путать с Великими князьями в России, это близкие родственники Императора.
В общем маргинал зафорсил, а обрыганы с порта подхватили.
Лол
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Ну тут изи чемпик, конкурентов нет.Самое главное это сделать так чтоб счет 3-1 был гарантом победы.Клопп хорош - но команда при нем как середняк могла упустить 3-1 на 82-й минуте...и докатывать на нервяках.
СЛОТ ЦАРЬ - идем за 20-й АПЛ!2024/2025
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намечается ебалочка АПЛ
КНЯЗЬ!
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помянем
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оруууууууууууууууууууууу
(ответить)
Концентрация лысых шарлатанов в АПЛ зашкаливает.
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Очередной нидерландский лысый бездарь в АПЛ. Ничему ЛГБТпуль ФК не научил пример Скам Юнайтед.
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NEWS: According to sources at Sky Sports 61% of viewers were watching Jurgen Klopp's farewell, 23% were watching Manchester City title celebrations, and the other 16% was other channels/competitions.
КНЯЗЬ!!!
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КНЯЗЬ!!!
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Теперь и у нас свой лысый шарлатан)
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эй, лысая залупа аххаххахахаха
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Чисто Виктор Сухоруков
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Лысенький. Как лемразь.
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