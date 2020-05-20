"Ливерпуль" объявил о назначении Слота

"Ливерпуль" официально подтвердил, что Арне Слот заступает на должность главного тренера с 1 июня.

Накануне победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" Юрген Клопп завершил свою карьеру в "Ливерпуле", который он тренировал последние девять лет.



Изначально целью номер один "Ливерпуля" на замену Клоппу был бывший полузащитник "красных" Хаби Алонсо, однако тот предпочел остаться в "Байере".



Так "Ливерпуль" обратил свой взор на Слота, еще в прошлом месяце согласовав с "Фейеноордом" компенсацию за 45-летнего голландца в размере 9.4 млн. фунтов.



Слот переходит в "Ливерпуль" после трех успешных сезонов в "Фейеноорде", с которым он выиграл титул Эредизивии и Кубок Голландии.



До "Фейеноорда" Слот успел поработать в АЗ, с которым занял второе место в Эредивизии, уступив титул "Аяксу" только по разнице мячей в сезоне 2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса.



Слот, которым в прошлом интересовались "Тоттенхэм" и "Лидс", становится первым голландским наставником в 132-летней истории "Ливерпуля".



Добавим, в официальном заявлении "Ливерпуль" не раскрывает срок контракта Слота, однако Sky Sports предполагает, что Арне связал свое будущее с мерсисайдским клубом до лета 2027.