"Сити" проведет парад в воскресенье

В ближайшее воскресенье "Манчестер Сити" проведет парад, посвященный своему чемпионству в Премьер-Лиге.

Накануне "Сити" одержал победу 3:1 над "Вест Хэмом", благодаря чему оформил свой четвертый подряд титул Премьер-Лиги. Однако на этом сезон для "горожан" не завершается.



В ближайшую субботу "Сити" предстоит сыграть в финале Кубка Англии против своих соседей из "Манчестер Юнайтед". "Горожане" могут стать первой в истории командой, выигравшей английское первенство и национальный кубок два раза подряд.



Как бы ни завершилось дерби Манчестера на "Уэмбли" 25 мая, на следующий день "Сити" все равно проведет парад. Команда Хосепа Гвардиолы прокатится на автобусе с открытым верхом по улицам Манчестера. Мероприятие займет полтора часа, сообщает Manchester Evening News.