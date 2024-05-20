Баркли близок к возвращению в "Астон Виллу"

Росс Баркли Полузащитник "Лутона" Росс Баркли близок к возвращению в "Астон Виллу".

Накануне "Лутон" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, что не стало сюрпризом — перед заключительным туром "шляпники" сохраняли исключительно математические шансы на выживание.

Несмотря на неудачный для "Лутона" итог сезона, лично Баркли провел эту кампанию на высоком уровне. 30-летний англичанин буквально придал своей карьере второе дыхание, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в 32 матчах Премьер-Лиги.

Как сообщает The Guardian, своей игрой Баркли заинтересовал "Виллу", которая брала его в аренду у "Челси" на сезон 2020/21. В данный момент трансфер Росса близок к согласованию.

Баркли добавит команде Унаи Эмери опыта в преддверии сезона в Лиге Чемпионов и обойдется "Вилле" в относительно небольшие деньги, что немаловажно, учитывая непростую ситуацию в бирмингемском клубе с соблюдением правил финансового фейр-плей.


Метки Астон Вилла, Баркли, Лутон

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 493

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quickelf 20.05.2024 18:31 # quickelf
    Топарик!

    (ответить)

  2. chelsae88 20.05.2024 18:07 # chelsae88
    После Виллы в гейклуб аснл поедет доигрывать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: