Полузащитник "Лутона" Росс Баркли близок к возвращению в "Астон Виллу".

Накануне "Лутон" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, что не стало сюрпризом — перед заключительным туром "шляпники" сохраняли исключительно математические шансы на выживание.



Несмотря на неудачный для "Лутона" итог сезона, лично Баркли провел эту кампанию на высоком уровне. 30-летний англичанин буквально придал своей карьере второе дыхание, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в 32 матчах Премьер-Лиги.



Как сообщает The Guardian, своей игрой Баркли заинтересовал "Виллу", которая брала его в аренду у "Челси" на сезон 2020/21. В данный момент трансфер Росса близок к согласованию.



Баркли добавит команде Унаи Эмери опыта в преддверии сезона в Лиге Чемпионов и обойдется "Вилле" в относительно небольшие деньги, что немаловажно, учитывая непростую ситуацию в бирмингемском клубе с соблюдением правил финансового фейр-плей.