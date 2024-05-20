Гвардиола определил своего нового главного конкурента

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что после ухода Юргена Клоппа из "Ливерпуля" его главным конкурентом станет Микель Артета из "Арсенала".

За последние семь лет только Клоппу удалось однажды помешать Гвардиоле завоевать титул Премьер-Лиги. Соперничество "Ливерпуля" и "Сити" в этот период было украшением английского и европейского футбола.



Однако накануне Клопп провел свой заключительный матч с "Ливерпулем", а Гвардиола уже определил себе нового оппонента номер один.



"У меня есть ощущение, что он (Клопп) вернется, и спасибо ему за те слова, которые он произнес насчет меня, но он знает, что позади меня есть много всего, что обеспечивает мне этот клуб, иначе я бы не смог сделать это в одиночку. Я достаточно скромен, чтобы понимать это".



"Он помогал мне с моей командой, он был большим конкурентом в моей жизни. Мне не удавалось наказывать их так, как я мог наказывать другие команды. С ним было по-другому".



"Я практически уверен, что Микель продолжит его наследие, подстегивая нас к более высокому уровню. Я желаю Юргену всего наилучшего и надеюсь, его финальный матч был особенным, он заслуживает этого", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.