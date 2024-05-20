"Вест Хэм" близок к назначению Лопетеги

Хулен Лопетеги "Вест Хэм" находится на пороге назначения Хулена Лопетеги своим новым главным тренером.

Еще две недели назад "Вест Хэм" объявил, что Дэвид Мойес покинет должность главного тренера в конце сезона. Одновременно с этим прессе стало известно, что "молотобойцы" достигли принципиальной договоренности с Лопетеги.

Накануне "Вест Хэм" завершил свой сезон, напоследок проиграв в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 3:1. Как сообщает BBC, теперь лондонский клуб готов подтвердить назначение Лопетеги.

Ожидается, что о подписании контракта с бывшим наставником "Вулверхэмптона", "Реала" и сборной Испании будет официально объявлено позже на этой неделе.

После короткого отдыха Лопетеги начнет предсезонную подготовку, в рамках которой "молотобойцы" проведут две недели в Соединенных Штатах, где сыграют против "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона".

Лопетеги находится без работы с августа 2023, когда он покинул "Вулверхэмптон" из-за разногласий насчет трансферов перед самым началом сезона.


Метки Вест Хэм, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2024 16:00

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