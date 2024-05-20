"Вест Хэм" близок к назначению Лопетеги

"Вест Хэм" находится на пороге назначения Хулена Лопетеги своим новым главным тренером.

Еще две недели назад "Вест Хэм" объявил, что Дэвид Мойес покинет должность главного тренера в конце сезона. Одновременно с этим прессе стало известно, что "молотобойцы" достигли принципиальной договоренности с Лопетеги.



Накануне "Вест Хэм" завершил свой сезон, напоследок проиграв в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 3:1. Как сообщает BBC, теперь лондонский клуб готов подтвердить назначение Лопетеги.



Ожидается, что о подписании контракта с бывшим наставником "Вулверхэмптона", "Реала" и сборной Испании будет официально объявлено позже на этой неделе.



После короткого отдыха Лопетеги начнет предсезонную подготовку, в рамках которой "молотобойцы" проведут две недели в Соединенных Штатах, где сыграют против "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона".



Лопетеги находится без работы с августа 2023, когда он покинул "Вулверхэмптон" из-за разногласий насчет трансферов перед самым началом сезона.