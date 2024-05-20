Названа причина ухода Де Дзерби из "Брайтона"

Основной причиной ухода Роберто Де Дзерби с поста главного тренера "Брайтона" стали разногласия итальянского специалиста с президентом Тони Блумом насчет трансферной политики клуба.

Накануне "Брайтон" объявил, что после матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" Де Дзерби покинет свой пост "по обоюдному согласию сторон".



Стороны пришли к такому решению после неудачных переговоров насчет планов "Брайтона" на летнее трансферное окно, утверждает The Athletic.



Амбициозный Де Дзерби хотел использовать более рискованный подход на трансферном рынке в плане приобретений, чтобы в следующем сезоне снова попытаться вывести "Брайтон" в еврокубки.



Однако Блум отказался нарушать свои принципы, благодаря которым "Брайтон" уверенно закрепился в Премьер-Лиге и стал ценным поставщиком кадров для больших клубов.



При Блуме трансферная политика "Брайтона" заточена на приобретение перспективных игроков не старше 23 лет, которых клуб отбирает с помощью анализа статистических данных. А в помощь молодежи "чайки" приглашают ветеранов с опытом завоевания трофеев.