Клопп — игрокам "Ливерпуля": "Я люблю вас"

Юрген Клопп в последний раз обратился к своим игрокам в качестве главного тренера "Ливерпуля", признавшись в любви к своей команде.

Накануне завершилась девятилетняя эра Клоппа в "Ливерпуле". Это был чрезвычайно эмоциональный момент для каждого, кто присутствовал на "Энфилде".



После победы 2:0 над "Вулверхэмптоном" Клопп выступил с речью в раздевалке, похвалив игроков за завоевание третьего места в Премьер-Лиге и выразив уверенность насчет перспектив "Ливерпуля" при новом главном тренере.



"Я люблю вас. Не могу дождаться, как буду наблюдать за вами, вашим развитием, вашими следующими шагами..."



"Мы были единственными, кто остановил "Манчестер Сити" (в сезоне 2019/20), и вы можете сделать это снова".



"Могут найтись люди, которые скажут, что третье место — это недостаточно. А я скажу вам, что они ничего не понимают в футболе".



"Могли ли мы моментами выступать лучше? Да, конечно, это всегда возможно. Но выступили ли мы лучше, чем можно ожидать обычно? О, да, потому что требуется больше времени, чтобы снова стать командой топ-уровня".



"Занять третье место в первом же сезоне с "Ливерпулем" 2.0 — это достижение. А теперь у вас будет приток новой энергии снаружи, новые источники влияния, новый импульс, и это хорошо, чтобы попытаться выжать все из своей карьеры".



"Я люблю вас. Это было абсолютно выдающееся приключение, спасибо вам за это. Я так горжусь вами, я так горжусь тем, что мне было позволено стать частью этого, спасибо вам большое. И для вас нет предела, парни", — цитирует Клоппа The Independent.