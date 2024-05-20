Родри объяснил, в чем превосходство "Сити" над "Арсеналом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри объяснил, почему "Арсенал" проиграл борьбу с его командой за титул Премьер-Лиги.

Накануне Родри своим голом помог "Сити" победить "Вест Хэм" со счетом 3:1 и оформить четвертое подряд чемпионство в Премьер-Лиги.



Три предыдущих титула не насытили "Сити", и Родри связывает это с тем, что главный тренер Хосеп Гвардиола вложил в голову своих игроков.



"Почему "Сити" остается таким голодным до успеха? Если честно, думаю, это здесь (указывает на голову). Это мышление".



"Отличные игроки есть по всей лиге, по всем клубам. "Арсенал" тоже заслуживал титул, они провели невероятный сезон, но думаю, разница заключалась здесь (указывает на голову)".



"Когда они приехали сюда, чтобы сыграть против нас на "Этихад", я посмотрел на них и подумал: "Эх, эти парни не хотят победить нас, они лишь хотят ничью".



"Это вопрос мышления. Не думаю, что мы поступили бы таким же образом на их месте".



"И затем мы настигли их. В конце концов, если ты дашь нам одно очко, мы выиграем последние семь, восемь матчей, хотя это и тяжело. Думаю, мы завоевали титул благодаря своему мышлению", — сообщил Родри Optus Sport.