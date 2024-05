Светская хроника за понедельник

"РБ Лейпциг" надеется предотвратить переход Беньямина Шешко в "Арсенал". "Наполи" и дортмундская "Боруссия" готовы вступить в борьбу за Мейсона Гринвуда. Названа причина, почему Рубен Аморим не перешел в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Арне Слот, который готовится вступить в должность главного тренера "Ливерпуля", хочет приобрести защитника "Бенфики" Антониу Силву. (Givemesport)



"РБ Лейпциг" пытается предотвратить уход Беньямина Шешко, которого хочет "Арсенал", предложив словенскому нападающему новый контракт. (Fabrizio Romano)



Голкипер Давид Райя, принадлежащий "Брентфорду", пока не обсуждал постоянный трансфер в "Арсенал". (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" хочет продать нападающего Мейсона Гринвуда, который вызывает интерес у "Наполи", "Ювентуса" и "Атлетико". (talkSPORT)



"Наполи" обратился к "Юнайтед" насчет Гринвуда. (The Athletic)



Также Гринвуда хочет дортмундская "Боруссия". (Daily Mirror)



"Юнайтед", возможно, придется повысить зарплату Бруну Фернандеша в 230,000 фунтов в неделю, чтобы оградить своего капитана от интереса других клубов, включая "Баварию". (Caught Offside)



"Эвертон" готовится к предложениям по защитнику Джарраду Брантуэйту, которого хотят "Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". (Daily Mail)



Приоритет главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу на лето — приглашение опорника и нападающего. (Daily Mirror)



Одним из своих летних приобретений "Тоттенхэм" надеется сделать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Football Insider)



"Ньюкасл", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в полузащитнике "Лестера" Кейси Макатире. (Football Insider)



Другое



"Ипсвич" делает все возможное, чтобы оградить своего наставника Кирана Маккенну от интереса "Юнайтед", "Челси" и "Брайтона. (TEAMtalk)



"Бавария" едва ли предложит работу Роберто Де Дзерби, покидающему пост главного тренера "Брайтона". (talkSPORT)



Переход главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима в "Ливерпуль" сорвался, потому что в последний момент президент португальского клуба решил затребовать с "красных" компенсацию в два раза больше — 20 млн. фунтов. (Caught Offside)



"Юнайтед" была предложена возможность заполучить уволенного из "Ювентуса" тренера Массимилиано Аллегри. (Daily Express)



Главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик собирается заключить новый контракт со своим клубом, несмотря на интерес со стороны представителей Премьер-Лиги. (The Telegraph)



"Норвич" уволил своего главного тренера Дэвида Вагнера после поражения от "Лидса" в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. (The Guardian)



"Фенербахче" и "Бешикташ" нацелены на бывшего рулевого "Челси" и "Юнайтед" Жозе Моуриньо. (Goal)



Бывший нападающий "Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси был назван главным тренером "Хееренвеена". Это его первая работа в качестве самостоятельного специалиста. (Evening Standard)



Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи стал первым игроком, на которого Юрген Клопп подписался в инстаграме. (Daily Mirror)



Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пригласил боссов своего клуба на рафтинг. Когда в свое время Почеттино устроил рафтинг с президентом своего бывшего клуба "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, лодка перевернулась. (The Sun)



Кто-то из фанатов "Арсенала" устроил пранк во втором тайме матча против "Эвертона", сообщив соседям по трибуне, что "Вест Хэм" сравнял счет против "Сити". (talkSPORT)