Светская хроника за понедельник
"РБ Лейпциг" надеется предотвратить переход Беньямина Шешко в "Арсенал". "Наполи" и дортмундская "Боруссия" готовы вступить в борьбу за Мейсона Гринвуда. Названа причина, почему Рубен Аморим не перешел в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
Арне Слот, который готовится вступить в должность главного тренера "Ливерпуля", хочет приобрести защитника "Бенфики" Антониу Силву. (Givemesport)
"РБ Лейпциг" пытается предотвратить уход Беньямина Шешко, которого хочет "Арсенал", предложив словенскому нападающему новый контракт. (Fabrizio Romano)
Голкипер Давид Райя, принадлежащий "Брентфорду", пока не обсуждал постоянный трансфер в "Арсенал". (Daily Express)
"Манчестер Юнайтед" хочет продать нападающего Мейсона Гринвуда, который вызывает интерес у "Наполи", "Ювентуса" и "Атлетико". (talkSPORT)
"Наполи" обратился к "Юнайтед" насчет Гринвуда. (The Athletic)
Также Гринвуда хочет дортмундская "Боруссия". (Daily Mirror)
"Юнайтед", возможно, придется повысить зарплату Бруну Фернандеша в 230,000 фунтов в неделю, чтобы оградить своего капитана от интереса других клубов, включая "Баварию". (Caught Offside)
"Эвертон" готовится к предложениям по защитнику Джарраду Брантуэйту, которого хотят "Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". (Daily Mail)
Приоритет главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу на лето — приглашение опорника и нападающего. (Daily Mirror)
Одним из своих летних приобретений "Тоттенхэм" надеется сделать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Football Insider)
"Ньюкасл", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в полузащитнике "Лестера" Кейси Макатире. (Football Insider)
Другое
"Ипсвич" делает все возможное, чтобы оградить своего наставника Кирана Маккенну от интереса "Юнайтед", "Челси" и "Брайтона. (TEAMtalk)
"Бавария" едва ли предложит работу Роберто Де Дзерби, покидающему пост главного тренера "Брайтона". (talkSPORT)
Переход главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима в "Ливерпуль" сорвался, потому что в последний момент президент португальского клуба решил затребовать с "красных" компенсацию в два раза больше — 20 млн. фунтов. (Caught Offside)
"Юнайтед" была предложена возможность заполучить уволенного из "Ювентуса" тренера Массимилиано Аллегри. (Daily Express)
Главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик собирается заключить новый контракт со своим клубом, несмотря на интерес со стороны представителей Премьер-Лиги. (The Telegraph)
"Норвич" уволил своего главного тренера Дэвида Вагнера после поражения от "Лидса" в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. (The Guardian)
"Фенербахче" и "Бешикташ" нацелены на бывшего рулевого "Челси" и "Юнайтед" Жозе Моуриньо. (Goal)
Бывший нападающий "Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси был назван главным тренером "Хееренвеена". Это его первая работа в качестве самостоятельного специалиста. (Evening Standard)
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи стал первым игроком, на которого Юрген Клопп подписался в инстаграме. (Daily Mirror)
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пригласил боссов своего клуба на рафтинг. Когда в свое время Почеттино устроил рафтинг с президентом своего бывшего клуба "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, лодка перевернулась. (The Sun)
Кто-то из фанатов "Арсенала" устроил пранк во втором тайме матча против "Эвертона", сообщив соседям по трибуне, что "Вест Хэм" сравнял счет против "Сити". (talkSPORT)
20.05.2024 12:00
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Пока Россия отбирает их земли, они сидят на фупле и строчку гневные комментарии
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По всей Украине ТЦК передали запросы на поиск почти 100 тысяч уклонистов.
Хохол это значит трус
(ответить)
РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ будут на ТРОНЕ!
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Чет забыл напомнить
игорек махан - двуличная шaлава и уклонист.
В 2014 был за ЛДНР и попал в список миротворца как террорист. Дальше взял в жены нацисткую шaлаву, переобулся и уже в Днепропетровске стал телефонным мошенником.
В 2022 он уже поддерживает нацистких хохлов, но удрал из страны через территории контролируемые РФ, лишь бы Украина не мобилизовала
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хейтеркам почитано просто как факт : после команды которая закончила на 12 месте и забила 38 голов(!!!), хоть и пропустили 47(!). Вестимо если бы не защита в прошлом сезоне, вылетели бы нахой.
Человек пришел в абсолютно разобранную команду.
И что мы имеем:
1) 6ое место - еврокубки
2) 77 забитых мячей - 3-ий топовый показатель для клуба после 103 голов в 2010 и 85 в 17 году, когда становились чемпионами.
3) под его руководством как ни крути в лиге появилась новая звезда и лучший игрок по Г+П в сезоне - КОЛЯ ПАЛМЕР. А я напомню, что Коля Палмер первые 3 матча за Челси выходил с заменок, а первые 3 тура он вовсе не играл за Челси, потому что его купили 31 августа, когда 3 тура уже было сыграно. Соответственно у Коли 32 матча в АПЛ в старте, Г+П =33. Да, это в первую очередь мастерство Коли. Но также это и доверие тренера. У Покета спрогресиовал Палмер, Гюсто, Галлахер, Кайседо(по сравнению с началом сезона), Джексон.
единственное за что можно ругать покетино - это за защиту. Да, там лоускильрные французы, делающие ляпы и небрежно играющие с мячем, но системно команда не научена защищаться. Оборона при стандартах тоже мрак. Дайте этому Челси защиту Арсенала и ее надежность - боюсь пидраликам придется подвинуться.
Пока имеем что имеем, и тренер это вряд ли про большие победы, но то что он 2-3 сезона может заложить хороший фундамент - факт. Недооцененный тренер. Я помню как начинался сезон и мучения против автобусом, где пенсы не могли и гол родить, что длится уже сезона 4 с Челси, при Тухеле было то же самое. И смотрю сейчас как Челси каждый матч по 2-4 гола практически напихивает.
Защита - БИЧ.
(ответить)
Ну че там, сколько Ситей потратил? Я СПРАШИВАЮ, СКОЛЬКО СИТЕЙ ПОТРАТИЛ? Где shitoвод виталя со своим игрушечным калькулятором?
(ответить)
Начало трагикомедии:
27.01.2024 20:46 #
sausage
По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.
Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
Где-то между: лузерпуль раздвигает свои булки Аталанте, сливает даже призрачные шансы на чемпионство, немецкий исламофоб-нытик срётся со своим лучшим игроком, крысы либо бегут с тонущего портового корабля, либо уходят свободными, словно Добби.
Эпилог:
27.01.2024 20:46 #
sausage
Мог бы какой-нибудь клуб так провожать тренера? Даже САФа так душевно не провожали. Уж молчу про остальные помойки, где тренеров выкидывают! Ливерпуль велик! С этим клубом Клопп выиграл ЛЧ, чего не смог с праймовой Боруссией. YNWA!
Источник: http://fapl.ru/posts/107692/?c=1
(ответить)
19.05.2024 23:55 #
v-0987654321
I'm on duty today. Who is absent?
Whitney Houston, Michael Jackson
Всем, кто с нами, поставим свечу за здравие
Ну а тех, кого нет, тех помянем
Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#
(ответить)
черт на презике урины больше нелегитимный
тцк пакуют типов без разбора
мммм топовая страна
артур ты как за хлебом ходишь?
в платье или как?
(ответить)
nietzsche
значит где то был отсосан xуй
(ответить)
20.05.2024 12:21 #
chelsae88
Эти педики любят сосать друг другу хуи.
(ответить)
20.05.2024 12:26 #
nietzsche
Если где то проводился чемпионат по отсасыванию xуев
Источник: http://fapl.ru/posts/107723/?c=1
пенсам только мужскую еблю представить
(ответить)
Конституційний термін повноважень Володимира Зеленського завершується відсьогодні 20 травня 2019 р. - 5 років тому - він офіційно обійняв посаду українського Президента
(ответить)
Эй пидралик
(ответить)
Пидралики на месте?
(ответить)
А шутник на Эмирейтс после такого жив, здоров?
(ответить)
В Киеве "арку дружбы народов" хотят переименовать на символ ЛГБТ...
(ответить)
Калониры хвастаются тем что вышли в ЛЧ, тоже самое если бы зек которого перли 100 лет под шканарем в анус, хвастался тем что опять загремел на зону
(ответить)
А вы знали, что слово канонир берёт свои корни от слова анилингус? С чем связан этот выбор остаётся только догадываться.
(ответить)
ору что как я и говорил тотенхем вместо того чтобы попасть в лч, попал в ле, зато главное что проебали и типо арсику насолили, орууу, причем рил шансы были
(ответить)
Переход главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима в "Ливерпуль" сорвался, потому что в последний момент президент португальского клуба решил затребовать с "красных" компенсацию в два раза больше — 20 млн. фунтов. (Caught Offside)
Источник: http://fapl.ru/posts/107723/?c=1
Пошли нахуй
(ответить)
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