Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире, несмотря на 115 обвинений"

Покидая должность главного тренера "Ливерпуля", Юрген Клопп похвалил своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".

На протяжении последних лет Клопп и Гвардиола были главными конкурентами друг для друга, и соперничество их команд подарило Премьер-Лиге несколько ярких чемпионских гонок.



В минувшее воскресенье Клопп последний раз занял тренерский мостик "Ливерпуля", и, конечно, Юрген не мог не высказаться о своем друге и сопернике.



"Каждый знает о 115 обвинениях (в нарушении правил финансового фейр-плей), но я не имею представления, что это значит. Я лишь знаю число".



"Что бы ни случилось в "Манчестер Сити", Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире, и это действительно важно".



"Если вы возьмете любого другого тренера в этот клуб, они не выиграют лигу четыре раза подряд. Это случилось благодаря ему и его парням. Означает ли это, что они могут творить, что пожелают? Нет. Но я не знаю, что они натворили, если натворили что-нибудь вообще, и не мне это решать".



"Посмотрим. Конечно, я бы хотел однажды узнать (виноват ли "Сити"). Каждый хочет знать. Но тогда я уже буду где-нибудь еще. Мастерство Пепа делает разницу, поэтому я не переживаю насчет таких вещей. Посмотрим. Это не моя проблема, и меня устраивает, что мы имеем и чего мы достигли", — цитирует Клоппа talkSPORT.