Гвардиола: "Очень буду скучать по Клоппу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что будет скучать по покинувшему "Ливерпуль" Юргену Клоппу.

Победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье Клопп завершил свою карьеру в "Ливерпуле", который он тренировал с октября 2015.



За последние семь лет Клоппу лишь однажды удалось прервать гегемонию "Сити" в Премьер-Лиге, однако Гвардиола безмерно благодарен, что у него был такой упорный соперник.



"Я очень буду скучать по нему. Юрген был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы испытываем невероятное уважение друг к другу. Он помогал мне много раз. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, его финальный матч получился особенным для него. Юрген запомнится в "Ливерпуле" на одном уровне с Шенкли и Пейсли", — цитирует Гвардиолу The Independent.