Артета признал, что "Арсеналу", возможно, придется набрать 100 очков для чемпионства

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что для завоевания титула Премьер-Лиги в следующем сезоне его команде, возможно, придется набрать 100 очков.

Потерпев лишь одно поражение в Премьер-Лиге в 2024 году, "Арсенал" завершил этот сезон с 89 очками, но этого оказалось недостаточно для завоевания своего первого с 2004 года титула.



Будучи ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" с 2016 по 2019 год, Артета отлично знает, какие усилия могут потребоваться "канонирам", чтобы опередить "горожан".



"Да, нам может потребоваться набрать 100 очков для завоевания титула. Я был там, когда мы набрали 100 очков, поэтому мне известно, что для этого нужно. Я знаю, что случилось, и таков уровень".



"Никому не нужно мне объяснять, что это за уровень, потому что я провел там четыре года, трудясь каждый день, и я знаю, что нам нужно сделать, чтобы достичь этого уровня. Не только на один сезон, а на все остальные. Однако мы на правильном пути".



"Мы на правильной траектории, и сейчас нам по-настоящему нужно вцепиться зубами в это, потому что мы хотим большего", — цитирует Артету Daily Mail.