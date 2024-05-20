Почеттино не уверен в своем будущем, несмотря на ужин с Бели

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что до сих пор находится в неведении насчет своего будущего, несмотря на совместный ужин с президентом клуба Тоддом Бели.

"Челси" весьма позитивным образом завершил сезон 2023/24, напоследок победив "Борнмут" со счетом 2:1 и заняв шестое место в Премьер-Лиги.



Согласно слухам, теперь руководство "Челси" собирается проанализировать сезон и дать оценку проделанной Почеттино работе, однако Маурисио пока не знает, какой вердикт будет вынесен в отношении него.



"Я не знаю, что случится. У меня нет никаких идей насчет этого. Я лишь могу сказать вам, что в пятницу вечером Тодд пригласил мену на ужин, и это был очень милый совместный ужин".



"Но я ничего не знаю насчет этих слухов по поводу оценки. Завтра мой персонал улетает отдыхать. Я же останусь в Лондоне еще на несколько дней. Я всегда открыт к диалогу. Мой телефон будет включен".



"О чем была встреча с Бели? Вам достаточно знать, что я был с ним. Я не собираюсь говорить, о чем. Если я приглашаю вас, и мы вместе ужинаем, то это не по плохому поводу. Я так считаю", — цитирует Почеттино The Guardian.