Гвардиола: "Я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что следующий сезон может стать его последним в клубе.

Накануне "Сити" одержал уверенную победу 3:1 над "Вест Хэмом", благодаря чему финишировал на первом месте в Премьер-Лиге и оформил четвертый титул подряд.



Гвардиола, у которого остается один год по контракту, чувствует, что ему хватит сил на следующий сезон, но что будет дальше, Хосеп не может сказать.



"После того сезона с финалом (Лиги Чемпионов) в Стамбуле я сказал себе: "Это конец, я полностью выжат". Но у меня есть контракт, и я все еще здесь. В некоторые моменты я чувствовал себя слегка уставшим, но в другие моменты я обожал это, и мы выигрывали матчи, выглядя хорошо с новыми игроками. Затем я начал думать о том, что еще никто не делал прежде: о четырех титулах подряд. Почему бы не попытаться? Сейчас я чувствую, что дело сделано, а что дальше? Кубок Англии. Гари Линекер сказал мне, что еще ни одна команда не выигрывала Премьер-Лигу с Кубком Англии два раза подряд".



"Прямо сейчас я точно не знаю свою мотивацию, потому что ее сложно найти, когда ты сделал такое большое дело. Но я знаю игроков и знаю себя, и когда мы выходим сюда, мы говорим: "Почему бы не попытаться одержать победу сегодня? Почему бы не сделать как можно лучше то, что нам нужно сделать?" И я знаю, что мы попытаемся".



"Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться. Мы разговаривали об этом с клубом — мое ощущение таково, что сейчас я хочу остаться. Я останусь на следующий сезон, и во время следующего сезона мы поговорим. Но восемь или девять лет... Посмотрим. Я не ожидал, что останусь на восемь или девять лет. Я ожидал три, четыре или пять, но не больше. Я не могу поверить. Это Премьер-Лига. Самая тяжелая лига", — цитирует Гвардиолу The Independent.