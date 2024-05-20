Артета: "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что однажды его команда выиграет Премьер-Лигу, если продолжит стараться изо всех сил.

Напоследок одержав волевую победу 2:1 над "Эвертоном", "Арсенал" завершил сезон Премьер-Лиги 2023/24 с 89 очками, но этого оказалось недостаточно, чтобы опередить "Манчестер Сити".



Артета хочет, чтобы его команда не отчаивалась, а проявила еще большее стремление к титулу Премьер-Лиги. И тогда, уверен Микель, "канониры" будут вознаграждены за настойчивость.



"Прежде всего поздравляю "Манчестер Сити" с победой в Премьер-Лиге".



"Сегодня были смешанные эмоции. Во-первых, я очень горжусь персоналом и этими игроками. Они проделали невероятную работу, и они старались до каждого предела и до каждой капли, чтобы выиграть Премьер-Лигу".



"К сожалению, нам слегка не хватило, и мы не смогли получить приз, который хотели. "Сити" забрал его у нас, уже второй сезон".



"Есть только один способ добиться желаемого — нужно быть целеустремленнее, нужно быть амбициознее, нужно быть смелее и стараться изо всех своих сил. В этом наш следующий шаг".



"Если мы сделаем, что должны сделать, тогда мы станем ближе и в конце концов выиграем Премьер-Лигу. Когда? Я не знаю, но если мы продолжим стучаться и быть так близко, в конце концов это случится", — цитирует Артету Sky Sports.