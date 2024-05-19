Клопп призвал фанатов "Ливерпуля" поддержать его сменщика

Юрген Клопп призвал болельщиков "Ливерпуля" поддержать его сменщика на посту главного тренера "красных".

Победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье Клопп завершил свою карьеру в "Ливерпуле", который он тренировал почти девять лет.



После заключительного матча сезона Клопп обратился к трибунам "Энфилда" и выразил надежду, что заступающий на его место Арне Слот получит такую же поддержку, как имел сам Юрген.



"Поприветствуйте нового тренера, как вы приветствовали меня. Вы были полностью на моей стороне с первого дня. Вы продолжали верить и подстегивали команду. Перемены — к лучшему".



"Никто не говорит вам перестать верить. Этот клуб находится, возможно, в своем лучшем положении за все времена".



"Мы сами решаем, переживать нам или восхищаться. Мы сами решаем, верить ли нам. Мы сами решаем, доверять нам или нет, и с сегодняшнего дня я являюсь одним из вас, и я продолжаю верить в вас".



"Это была замечательная атмосфера — спасибо за то, что проигнорировали мою просьбу не распевать мое имя!"



"Если вы будете петь его и в следующем году, это будет забавно! Это не ощущается как конец. Это ощущается как начало. Сегодня я увидел футбольную команду, которая полна желания играть. Это часть развития. Это то, что вам нужно".



"Такое внимание может быть некомфортным, но в то же время я осознал некоторые вещи. Люди говорили мне, что я превратил их из сомневающихся в верящих — но это неправда. У нас есть этот стадион, эта тренировочная база и вы — суперсила мирового футбола!"



"Теперь я — один из вас. Я безмерно вас люблю. Я никогда не буду один снова — спасибо вам за это", — цитирует Клоппа Sky Sports.