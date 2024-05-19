Клопп призвал фанатов "Ливерпуля" поддержать его сменщика

Юрген Клопп Юрген Клопп призвал болельщиков "Ливерпуля" поддержать его сменщика на посту главного тренера "красных".

Победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье Клопп завершил свою карьеру в "Ливерпуле", который он тренировал почти девять лет.

После заключительного матча сезона Клопп обратился к трибунам "Энфилда" и выразил надежду, что заступающий на его место Арне Слот получит такую же поддержку, как имел сам Юрген.

"Поприветствуйте нового тренера, как вы приветствовали меня. Вы были полностью на моей стороне с первого дня. Вы продолжали верить и подстегивали команду. Перемены — к лучшему".

"Никто не говорит вам перестать верить. Этот клуб находится, возможно, в своем лучшем положении за все времена".

"Мы сами решаем, переживать нам или восхищаться. Мы сами решаем, верить ли нам. Мы сами решаем, доверять нам или нет, и с сегодняшнего дня я являюсь одним из вас, и я продолжаю верить в вас".

"Это была замечательная атмосфера — спасибо за то, что проигнорировали мою просьбу не распевать мое имя!"

"Если вы будете петь его и в следующем году, это будет забавно! Это не ощущается как конец. Это ощущается как начало. Сегодня я увидел футбольную команду, которая полна желания играть. Это часть развития. Это то, что вам нужно".

"Такое внимание может быть некомфортным, но в то же время я осознал некоторые вещи. Люди говорили мне, что я превратил их из сомневающихся в верящих — но это неправда. У нас есть этот стадион, эта тренировочная база и вы — суперсила мирового футбола!"

"Теперь я — один из вас. Я безмерно вас люблю. Я никогда не буду один снова — спасибо вам за это", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки болельщики, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 23:00

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  1. makeewadim 19.05.2024 23:12 # makeewadim
    Улыбка заключенного, которого освободили "Условно досрочно")))

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  2. electric 19.05.2024 23:03 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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