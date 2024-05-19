Хаверц считает "несправедливым" чемпионство "Сити"
Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц назвал "несправедливой" развязку чемпионской гонки Премьер-Лиги.
В отличие от прошлого сезона, на сей раз "Арсенал" избежал спада в концовке и даже матч заключительного тура Премьер-Лиги выиграл — 2:1 против "Эвертона".
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить "Манчестер Сити", и у Хаверца осталось чувство, что судьба поступила несправедливо с его командой.
"Мне жаль всех фанатов "Арсенала", мне жаль нас, мы старались изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Возможно, через два-три месяца мы сможем сказать: "Это была хорошая битва". Но прямо сейчас я чувствую, что мы заслуживали больше. В конце концов этого оказалось недостаточно, но мы попытаемся снова в следующем году".
"Иногда футбол бывает несправедлив, но нам нужно смириться. Футбол — это сложно, но я надеюсь, мы попытаемся снова в следующем году и дадим фанатам "Арсенала" то, что им нужно и ради чего все они здесь".
"Это расстраивает. Это тяжело, когда видишь всех фанатов здесь, но я могу сказать, что в следующем году наша команда станет еще лучше, и мы снова постараемся изо всех сил. Это все, что я могу сказать", — сообщил Хаверц TNT Sports.
19.05.2024 22:00
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Последние комментарии:
Арсенал напоминает одного персонажа из Ведьмака 3, что на Геральта петушился и потом огребал люлей. На третий раз Геральт его убил :)
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Иногда футбол бывает несправедлив и Хаверц считает "несправедливым" чемпионство "Сити" - это разные вещи, Михайло
опять набросил
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Ути матушка поплачьте нытики.... бедненькие запомни запоминают первых а не вторых
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Сезон 18/19 ливерпуль 97 очков, 21/22 сезон 92 очка а стали вторыми в этих сезонах, а вы даже 90 не набрали, хватит ныть
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Хаха. Лох!
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