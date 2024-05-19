Хаверц считает "несправедливым" чемпионство "Сити"

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц назвал "несправедливой" развязку чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В отличие от прошлого сезона, на сей раз "Арсенал" избежал спада в концовке и даже матч заключительного тура Премьер-Лиги выиграл — 2:1 против "Эвертона".



Однако этого оказалось недостаточно, чтобы опередить "Манчестер Сити", и у Хаверца осталось чувство, что судьба поступила несправедливо с его командой.



"Мне жаль всех фанатов "Арсенала", мне жаль нас, мы старались изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Возможно, через два-три месяца мы сможем сказать: "Это была хорошая битва". Но прямо сейчас я чувствую, что мы заслуживали больше. В конце концов этого оказалось недостаточно, но мы попытаемся снова в следующем году".



"Иногда футбол бывает несправедлив, но нам нужно смириться. Футбол — это сложно, но я надеюсь, мы попытаемся снова в следующем году и дадим фанатам "Арсенала" то, что им нужно и ради чего все они здесь".



"Это расстраивает. Это тяжело, когда видишь всех фанатов здесь, но я могу сказать, что в следующем году наша команда станет еще лучше, и мы снова постараемся изо всех сил. Это все, что я могу сказать", — сообщил Хаверц TNT Sports.