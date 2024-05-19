Холанд повторно завоевал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд завоевал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги второй сезон подряд.

Холанду не удалось отличиться в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма", однако это не помешало "Сити" одержать победу 3:1 и оформить четвертое чемпионство подряд.

Холанд все равно финишировал во главе бомбардирской гонки с 27 голами — на пять больше, чем у своего ближайшего преследователя в лице Коула Палмера из "Челси".

Отметим, что в прошлом сезоне Холанд завоевал "Золотую бутсу" со впечатляющим показателем в 36 голов.

23-летний норвежец — только пятый в истории игрок, ставший лучшим бомбардиром Премьер-Лиги два сезона подряд.

"Снова завоевать "Золотую бутсу" — очень особенный момент для меня. Я так горжусь своим вкладом в помощь этой невероятной команде и своим удивительным партнерам".

"Я должен поблагодарить всех своих партнеров по команде за то, что они помогли мне завоевать эту награду, а также тренеров и персонал, которые так упорно трудились".

"А также спасибо вам, фанатам, которые так сильно меня поддерживали. Я всегда с удовольствием праздную перед вами голы!" — цитирует Холанда официальный веб-сайт Премьер-Лиги.


Метки Золотая бутса, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 19.05.2024 21:04 # high-malvern
    Викинг даже не в форме разъебал всех напов в Лиге! Как же он хорош.

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  2. sapojnik 19.05.2024 21:03 # sapojnik
    КОРОЛЬ!!!

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