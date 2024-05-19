Холанд повторно завоевал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд завоевал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги второй сезон подряд.

Холанду не удалось отличиться в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма", однако это не помешало "Сити" одержать победу 3:1 и оформить четвертое чемпионство подряд.



Холанд все равно финишировал во главе бомбардирской гонки с 27 голами — на пять больше, чем у своего ближайшего преследователя в лице Коула Палмера из "Челси".



Отметим, что в прошлом сезоне Холанд завоевал "Золотую бутсу" со впечатляющим показателем в 36 голов.



23-летний норвежец — только пятый в истории игрок, ставший лучшим бомбардиром Премьер-Лиги два сезона подряд.



"Снова завоевать "Золотую бутсу" — очень особенный момент для меня. Я так горжусь своим вкладом в помощь этой невероятной команде и своим удивительным партнерам".



"Я должен поблагодарить всех своих партнеров по команде за то, что они помогли мне завоевать эту награду, а также тренеров и персонал, которые так упорно трудились".



"А также спасибо вам, фанатам, которые так сильно меня поддерживали. Я всегда с удовольствием праздную перед вами голы!" — цитирует Холанда официальный веб-сайт Премьер-Лиги.