"Тоттенхэм" разгромил "Шеффилд Юнайтед" и вышел в Лигу Европы

Педро Порро "Тоттенхэм" удержался на пятой строчке в Премьер-Лиге благодаря выездной победе 0:3 над "Шеффилд Юнайтед".

"Тоттенхэм" заранее знал, что в случае своего поражения и победы "Челси" в параллельном матче может прийти к финишу только шестым.

Однако "шпорам" повезло, что им противостояла самая пропускающая команда Премьер-Лиги, и свой первый гол "Шеффилд Юнайтед" пропустил уже на 14-й минуте, когда Деян Кулусевски пробил в дальний угол с левого края штрафной — 0:1.

На 65-й минуте Педро Порро снял все вопросы об исходе матча, добив мяч в ворота после одного заблокированного удара и одного отраженного — 0:2.

На 65-й минуте Кулусевски установил окончательный счет, замкнув прострел Джеймса Мэддисона с края штрафной — 0:3.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" гарантировал себе попадание в Лигу Европы.

"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Премьер-Лига, Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 20:35

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  1. zagzag 19.05.2024 20:59 # zagzag
    Сегодня расстался с мамой Безвиза, пацаны поддержите, го бухать!

    (ответить)

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