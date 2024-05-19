МЮ обыграл "Брайтон" и финишировал восьмым

"Манчестер Юнайтед" финишировал только на восьмом месте в Премьер-Лиге, несмотря на победу 0:2 над "Брайтоном" в заключительном туре.

Решающий в матче на "Амекс" момент случился на 73-й минуте, когда после длинного заброса Расмус Хейлунд скинул мяч на Диогу Далота, и тот в манере центрального нападающего реализовал выход один на один — 0:1.



В концовке отличился и сам Хейлунд, прорвавшись через защитников соперника — 0:2.



Восьмое место — это худший результат "Юнайтед" с сезона 1989/90. Если теперь "красные дьяволы" не выиграют финал Кубка Англии 25 мая, то останутся без путевки в еврокубки. "Брайтон" же и вовсе финишировал в нижней половине таблицы.



"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче