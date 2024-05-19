МЮ обыграл "Брайтон" и финишировал восьмым
"Манчестер Юнайтед" финишировал только на восьмом месте в Премьер-Лиге, несмотря на победу 0:2 над "Брайтоном" в заключительном туре.
Решающий в матче на "Амекс" момент случился на 73-й минуте, когда после длинного заброса Расмус Хейлунд скинул мяч на Диогу Далота, и тот в манере центрального нападающего реализовал выход один на один — 0:1.
В концовке отличился и сам Хейлунд, прорвавшись через защитников соперника — 0:2.
Восьмое место — это худший результат "Юнайтед" с сезона 1989/90. Если теперь "красные дьяволы" не выиграют финал Кубка Англии 25 мая, то останутся без путевки в еврокубки. "Брайтон" же и вовсе финишировал в нижней половине таблицы.
"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.05.2024 20:30
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Короли
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Ну.. Это тоже достижение.
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