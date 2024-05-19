МЮ обыграл "Брайтон" и финишировал восьмым

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" финишировал только на восьмом месте в Премьер-Лиге, несмотря на победу 0:2 над "Брайтоном" в заключительном туре.

Решающий в матче на "Амекс" момент случился на 73-й минуте, когда после длинного заброса Расмус Хейлунд скинул мяч на Диогу Далота, и тот в манере центрального нападающего реализовал выход один на один — 0:1.

В концовке отличился и сам Хейлунд, прорвавшись через защитников соперника — 0:2.

Восьмое место — это худший результат "Юнайтед" с сезона 1989/90. Если теперь "красные дьяволы" не выиграют финал Кубка Англии 25 мая, то останутся без путевки в еврокубки. "Брайтон" же и вовсе финишировал в нижней половине таблицы.

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 20:30

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  1. breadpeat 19.05.2024 21:43 # breadpeat
    Короли

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  2. high-malvern 19.05.2024 21:04 # high-malvern
    Ну.. Это тоже достижение.

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  3. zagzag 19.05.2024 20:55 # zagzag
    Россия!
    Путин!
    Новороссийское ПВО!

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