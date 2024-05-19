"Челси" победил "Борнмут" и попал в Европу
Гол Мойсеса Кайседо с 50 метров помог "Челси" победить "Борнмут" со счетом 2:1 и квалифицироваться в еврокубки.
"Челси" удалось открыть счет уже на 17-й минуте, когда Мойсес Кайседо от центральной линии поля забросил мяч за шиворот голкиперу — 1:0.
Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг ударом с края вратарской площади поразил ближний угол ворот — 2:0.
Однако практически сразу "Борнмут" отыграл один гол. Энес Унал принял мяч в штрафной, легко ушел от опеки Марка Кукурельи и пробил с рикошетом от Бенуа Бадиашиле — 2:1.
Благодаря этой победе "Челси" гарантировал себе попадание в еврокубки. Предварительно "синие" примут участие в Лиге Европы, но опустятся в Лигу Конференций, если "Манчестер Юнайтед" победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
19.05.2024 20:20
Просмотров: 1617
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сити не подведите там!
(ответить)
Ну молодцы СИНИЕ! Хоть под конец сезона научились играть! Еврокубки будут дальше закалять команду и молодых игроков. С ПОБЕДОЙ И 6 МЕСТОМ!
(ответить)
Шальную бахнули императрицы
(ответить)
Кайседо - гол сезона!
(ответить)
эту машину уже не остановить.жаль что силва не забил в своём последнем матче
(ответить)
Пффф, пригородные точно не выиграют у шитюков.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий