"Челси" победил "Борнмут" и попал в Европу

Гол Мойсеса Кайседо с 50 метров помог "Челси" победить "Борнмут" со счетом 2:1 и квалифицироваться в еврокубки.

"Челси" удалось открыть счет уже на 17-й минуте, когда Мойсес Кайседо от центральной линии поля забросил мяч за шиворот голкиперу — 1:0.



Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг ударом с края вратарской площади поразил ближний угол ворот — 2:0.



Однако практически сразу "Борнмут" отыграл один гол. Энес Унал принял мяч в штрафной, легко ушел от опеки Марка Кукурельи и пробил с рикошетом от Бенуа Бадиашиле — 2:1.



Благодаря этой победе "Челси" гарантировал себе попадание в еврокубки. Предварительно "синие" примут участие в Лиге Европы, но опустятся в Лигу Конференций, если "Манчестер Юнайтед" победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче