"Челси" победил "Борнмут" и попал в Европу

Мойсес Кайседо Гол Мойсеса Кайседо с 50 метров помог "Челси" победить "Борнмут" со счетом 2:1 и квалифицироваться в еврокубки.

"Челси" удалось открыть счет уже на 17-й минуте, когда Мойсес Кайседо от центральной линии поля забросил мяч за шиворот голкиперу — 1:0.

Второй тайм начался с того, что Рахим Стерлинг ударом с края вратарской площади поразил ближний угол ворот — 2:0.

Однако практически сразу "Борнмут" отыграл один гол. Энес Унал принял мяч в штрафной, легко ушел от опеки Марка Кукурельи и пробил с рикошетом от Бенуа Бадиашиле — 2:1.

Благодаря этой победе "Челси" гарантировал себе попадание в еврокубки. Предварительно "синие" примут участие в Лиге Европы, но опустятся в Лигу Конференций, если "Манчестер Юнайтед" победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 20:20

Количество просмотров Просмотров: 1617

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Последние комментарии:




  1. ataman 19.05.2024 21:23 # ataman
    Сити не подведите там!

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  2. chelsiukpro 19.05.2024 21:19 # chelsiukpro
    Ну молодцы СИНИЕ! Хоть под конец сезона научились играть! Еврокубки будут дальше закалять команду и молодых игроков. С ПОБЕДОЙ И 6 МЕСТОМ!

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  3. kukuruzko 19.05.2024 20:30 # kukuruzko
    Шальную бахнули императрицы

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  4. brown-ale 19.05.2024 20:30 # brown-ale
    Кайседо - гол сезона!

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  5. sean-dyche18plus 19.05.2024 20:27 # sean-dyche18plus
    эту машину уже не остановить.жаль что силва не забил в своём последнем матче

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  6. chelsea88 19.05.2024 20:25 # chelsea88
    Пффф, пригородные точно не выиграют у шитюков.

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