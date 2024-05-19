"Ливерпуль" проводил Клоппа победой над "волками"

"Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" в своем последнем матче при Юргене Клоппе.

"Вулверхэмптон" с самого начала матча был вынужден много обороняться, а на 28-й минуте положение "волков" усугубилось, потому что после вмешательства VAR Нелсон Семеду получил прямую красную карточку за грубую игры против Алексиса Макаллистера.



Спустя всего несколько минут Макаллистер открыл счет, головой замкнув подачу Харви Эллиотта — 1:0.



До перерыва "Ливерпулю" удалось еще раз реализовать численной преимущество. Мохамед Салах скинул мяч во вратарскую после подачи углового, а Джарелл Куанса в упор поразил цель — 2:0.



Второй тайм стал формальностью. Трибуны "Энфилда" были больше сосредоточены на проводах Клоппа, нежели игре.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче