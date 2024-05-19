"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном", но чемпионом не стал

Арсенал "Арсенал" завершил сезон 2023/24 волевой победой над "Эвертоном" со счетом 2:1, но этого оказалось недостаточно для завоевания титула Премьер-Лиги.

Из-за травмы стартовый состав "канониров" недосчитался Букайо Сака, чье место занял Габриэль Мартинелли. Юрриен Тимбер впервые с августа попал в заявку команды, оказавшись среди запасных.

Стартовый состав "ирисок" не изменился относительно победы 1:0 над "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд.

Матч на "Эмирейтс" начался с атак хозяев, хотя пронесшаяся по стадиону новость о быстром голе "Сити" в параллельном матче охладила пыл трибун.

"Арсенал" продолжал давить, но никак не мог отправить мяч в сетку. "Эвертон" же молчал вплоть до 32-й минуты, когда Калверт-Левин вошел в штрафную и нанес в штангу. Сам же Доминик получил возможность сыграть на добивании, но даже не попал в створ.

Своего второго шанса гости дождались на 40-й минуте, когда Идрисса Гейе пробил со штрафного, а рикошет от Деклана Райса не позволил Давиду Райе спасти свою команду — 0:1.

Правда, "ириски" вели в счете всего три минуты, потому что подключившийся в атаку Такехиро Томиясу поразил ворота из пределов штрафной площади после передачи Мартина Эдегора назад от лицевой линии — 1:1.

Во втором тайме "Арсенал" непрерывно атаковал, но мяч упорно не шел в ворота Джордана Пикфорда. Дважды "Эвертон" выручил каркас ворот.

Фатальное невезение "канониров" прервалось на 89-й минуте. "Ириски" грубо ошиблись в обороне и помогли сопернику провести контратаку, в завершении которой Эдегор позволил Каю Хаверцу расстрелять ворота с пары метров — 2:1.

"Арсенал" одержал победу с большим скрипом, но этого оказалось недостаточно для чемпионства. "Сити" открыл счет в параллельном матче очень рано, поэтому подавляющую часть своего поединка "канониры" чувствовали отчаяние.

"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 20:10

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  1. high-malvern 19.05.2024 21:07 # high-malvern
    Нормальный такой гол победный. Рука была)

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  2. sapojnik 19.05.2024 20:37 # sapojnik
    ))))))))))))

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  3. chelseaaaa 19.05.2024 20:28 # chelseaaaa
    Арсенал такой Арсенал, впрочем, ничего нового

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  4. kukuruzko 19.05.2024 20:24 # kukuruzko
    Все равно крутой сезон

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  5. royal-arsenal 19.05.2024 20:20 # royal-arsenal
    Арсенал чемпион! Верим!

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  6. mr-chich 19.05.2024 20:15 # mr-chich
    упал. встал. стал чемпом. я чё, зря в 96 майку купил=)

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