"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном", но чемпионом не стал

"Арсенал" завершил сезон 2023/24 волевой победой над "Эвертоном" со счетом 2:1, но этого оказалось недостаточно для завоевания титула Премьер-Лиги.

Из-за травмы стартовый состав "канониров" недосчитался Букайо Сака, чье место занял Габриэль Мартинелли. Юрриен Тимбер впервые с августа попал в заявку команды, оказавшись среди запасных.



Стартовый состав "ирисок" не изменился относительно победы 1:0 над "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд.



Матч на "Эмирейтс" начался с атак хозяев, хотя пронесшаяся по стадиону новость о быстром голе "Сити" в параллельном матче охладила пыл трибун.



"Арсенал" продолжал давить, но никак не мог отправить мяч в сетку. "Эвертон" же молчал вплоть до 32-й минуты, когда Калверт-Левин вошел в штрафную и нанес в штангу. Сам же Доминик получил возможность сыграть на добивании, но даже не попал в створ.



Своего второго шанса гости дождались на 40-й минуте, когда Идрисса Гейе пробил со штрафного, а рикошет от Деклана Райса не позволил Давиду Райе спасти свою команду — 0:1.



Правда, "ириски" вели в счете всего три минуты, потому что подключившийся в атаку Такехиро Томиясу поразил ворота из пределов штрафной площади после передачи Мартина Эдегора назад от лицевой линии — 1:1.



Во втором тайме "Арсенал" непрерывно атаковал, но мяч упорно не шел в ворота Джордана Пикфорда. Дважды "Эвертон" выручил каркас ворот.



Фатальное невезение "канониров" прервалось на 89-й минуте. "Ириски" грубо ошиблись в обороне и помогли сопернику провести контратаку, в завершении которой Эдегор позволил Каю Хаверцу расстрелять ворота с пары метров — 2:1.



"Арсенал" одержал победу с большим скрипом, но этого оказалось недостаточно для чемпионства. "Сити" открыл счет в параллельном матче очень рано, поэтому подавляющую часть своего поединка "канониры" чувствовали отчаяние.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче