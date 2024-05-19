Сака пропускает матч с "Эвертоном" из-за травмы

Вингер "Арсенала" Букайо Сака пропускает матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона" из-за травмы мышечного характера.

Когда "Арсенал" огласил свою заявку на воскресный матч, там неожиданно не оказалось 22-летнего Сака, забившего 20 голов в этом сезоне.



Оказывается, отсутствие Букайо связано не с его вынужденной заменой против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд, а с полученной на тренировке травмой, сообщает Evening Standard.



"К сожалению, он получил небольшую мышечную травму на тренировке. Он не может играть, но, к счастью, у нас есть отличные игроки, и Мартинелли его заменит", — поведал главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем.



Добавим, теперь травма Сака станет головной болью для рулевого сборной Англии Гарета Саутгейта, который готовится объявить свою заявку на Евро-2024.