"Бавария" и "Аякс" готовы поспорить за Тен Хага

"Бавария" и "Аякс" готовы сразиться за Эрика Тен Хага, веря в увольнение главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" примет свое решение по Тен Хагу только после финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.



Однако "Бавария" и "Аякс" уверены, что результат матча на "Уэмбли" в следующий уикенд не окажет влияния на судьбу Тен Хага в "Юнайтед", и Эрик в любом случае будет уволен, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



"Бавария" видит в Тен Хаге замену для Томаса Тухеля, договориться с которым о продлении сотрудничества за пределы этого сезона не удалось. В то же время "Аякс" обратился к кандидатуре Эрика, своего бывшего наставника, после неудачной попытки заманить в Амстердам Грэма Поттера.



Добавим, у Тен Хага остается еще один год по контракту с "Юнайтед". В качестве возможных сменщиков Эрика в Манчестере медиа называют упомянутых Поттера и Тухеля, а также Томаса Франка и Кирана Маккенну.