Санчо придется пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Боруссии"

Вингеру Джейдону Санчо, принадлежащему "Манчестер Юнайтед", придется пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в дортмундской "Боруссии".

Вторую половину этого сезона Санчо проводит на правах аренды в "Боруссии", которая три года назад продала его в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов.



Как утверждает The Sun, "Юнайтед" рассчитывает вернуть минимум 75% своих инвестиций в Санчо, а значит Джейдон не покинет Манчестер менее чем за 55 млн. фунтов.



Но еще одна проблема — это зарплата 24-летнего англичанина в размере 275,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2026 года контракту. Клуб из Дортмунда и близко это себе позволить не может.



Даже если "Боруссия" найдет деньги на постоянный трансфер Санчо благодаря призовым от Лиги Чемпионов, Джейдону придется значительно поумерить свои аппетиты насчет зарплаты, чтобы остаться в Дортмунде.