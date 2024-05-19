Каррагер: "Артете нужно дождаться ухода Гвардиолы"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что главному тренеру "Арсенала" Микелю Артеты придется дождаться ухода Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити", чтобы выиграть Премьер-Лигу.

В воскресенье "Сити" Гвардиолы может оформить четвертый подряд титул Премьер-Лиги, что стало бы уникальным достижением.



По мнению Каррагера, Артета все делает правильно, и если Гвардиола покинет "Сити" в будущем, это откроет дверь к чемпионству "Арсенала".



"Думаю, Микель Артета абсолютно великолепно делает свою работу. Люди скажут, что он потратил много денег. И это так. Но главным индикатором является соотношение итоговой позиции в лиге с зарплатной ведомостью. Если посмотреть на зарплатную ведомость "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", который не сильно от них отстал, то налицо огромная пропасть в сравнении с "Арсеналом".



"И чаще всего именно это решает судьбу титула Премьер-Лиги, чем нет. Так что это может быть ситуация, когда "Арсеналу" придется подождать ухода Пепа Гвардиолы".



"Если Микель Артета ничего не выиграет и в следующем году, то это будет уже четвертый сезон без трофеев. Но для меня он все равно является тренером топ-уровня. Мы знаем, что обладаем одним из лучших в его лице. Возможно, если просто нужно дождаться ухода Пепа и не делать ничего глупого, не паниковать. Этот парень знает, что делает, мы убедились в этом в последние пару лет. Тебе просто нужно продержаться", — цитирует Каррагера Sky Sports.