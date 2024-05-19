Клопп не уверен, что снова будет тренировать

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его перерыв от футбола будет долгим.

Матчем против "Вулверхэмптона" в воскресенье Клопп завершает сезон 2023/24 и одновременно — свою карьеру в "Ливерпуле", который он возглавляет с октября 2015.

Клопп обещает, что "Ливерпуль" останется его единственным английским клубом. Юрген вообще не уверен, что вернется к тренерской работе.

"Несомненно, это будет длинный перерыв. Это даже может быть конец моей карьеры".

"Мое время в Англии определенно закончилось, потому что я не буду тренировать другую команду здесь. Если я и буду снова тренировать, то не где-то поблизости", — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 15:00

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  1. redwhitegun 19.05.2024 16:17 # redwhitegun
    Если он собрался совсем оставить дела, то зря. Пока человек что то делает, чем то горит - он живет. Взять например щель88, он же загнется через пару лет, если перестанет сосать хуи)

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  2. quickelf 19.05.2024 15:25 # quickelf
    да где тепло блин, тут к гадалке не ходи! скорей всего в испании через пару лет! жене надоело в дождливом портовом городе жить!

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  3. b84 19.05.2024 15:04 # b84
    слишком много клоппа
    слишком мало трофеев

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  4. suddenly 19.05.2024 15:01 # suddenly
    Цену себе набивает.

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