Клопп не уверен, что снова будет тренировать
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его перерыв от футбола будет долгим.
Матчем против "Вулверхэмптона" в воскресенье Клопп завершает сезон 2023/24 и одновременно — свою карьеру в "Ливерпуле", который он возглавляет с октября 2015.
Клопп обещает, что "Ливерпуль" останется его единственным английским клубом. Юрген вообще не уверен, что вернется к тренерской работе.
"Несомненно, это будет длинный перерыв. Это даже может быть конец моей карьеры".
"Мое время в Англии определенно закончилось, потому что я не буду тренировать другую команду здесь. Если я и буду снова тренировать, то не где-то поблизости", — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.
19.05.2024 15:00
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Если он собрался совсем оставить дела, то зря. Пока человек что то делает, чем то горит - он живет. Взять например щель88, он же загнется через пару лет, если перестанет сосать хуи)
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да где тепло блин, тут к гадалке не ходи! скорей всего в испании через пару лет! жене надоело в дождливом портовом городе жить!
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слишком много клоппа
слишком мало трофеев
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Цену себе набивает.
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