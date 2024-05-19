Клопп не уверен, что снова будет тренировать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его перерыв от футбола будет долгим.

Матчем против "Вулверхэмптона" в воскресенье Клопп завершает сезон 2023/24 и одновременно — свою карьеру в "Ливерпуле", который он возглавляет с октября 2015.



Клопп обещает, что "Ливерпуль" останется его единственным английским клубом. Юрген вообще не уверен, что вернется к тренерской работе.



"Несомненно, это будет длинный перерыв. Это даже может быть конец моей карьеры".



"Мое время в Англии определенно закончилось, потому что я не буду тренировать другую команду здесь. Если я и буду снова тренировать, то не где-то поблизости", — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.