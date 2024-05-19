Гвардиола предупредил, что у "Сити" не будет другой возможности завоевать четыре титула подряд

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что у тех не будет другой возможности завоевать четыре титула Премьер-Лиги подряд.

Прежде еще ни одна команда в истории английского футбола не становилась победителем высшего дивизиона четыре сезона подряд.

Чтобы установить это впечатляющее достижение, "Сити" достаточно победить дома "Вест Хэм" в воскресенье, и Гвардиола заранее предупреждает подопечных, что эта возможность уникальна.

"Каждый знает, за что мы играем. Никто из нас не получит возможности выиграть четыре титула подряд снова. Это невозможно".

"Этого не повторится в нашей жизни. Мы должны прожить это и насладиться этим", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 12:00

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