Гвардиола предупредил, что у "Сити" не будет другой возможности завоевать четыре титула подряд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих игроков, что у тех не будет другой возможности завоевать четыре титула Премьер-Лиги подряд.

Прежде еще ни одна команда в истории английского футбола не становилась победителем высшего дивизиона четыре сезона подряд.



Чтобы установить это впечатляющее достижение, "Сити" достаточно победить дома "Вест Хэм" в воскресенье, и Гвардиола заранее предупреждает подопечных, что эта возможность уникальна.



"Каждый знает, за что мы играем. Никто из нас не получит возможности выиграть четыре титула подряд снова. Это невозможно".



"Этого не повторится в нашей жизни. Мы должны прожить это и насладиться этим", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.