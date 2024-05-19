МЮ начал переговоры о продаже Каземиро

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры об отъезде своего полузащитника Каземиро в Саудовскую Аравию грядущим летом.

Новое руководство "Юнайтед" считает 32-летнего Каземиро со своей зарплатой в 300,000 фунтов в неделю обузой для клуба.



"Юнайтед" активно ищет нового полузащитника, одновременно с этим работая над избавлением от бразильского ветерана.



По информации HITC, "Юнайтед" напрямую ведет переговоры с боссами саудовской лиги. Сам Каземиро открыт к переезду на Ближний Восток, если ему будут предложены заманчивые условия.



Одним из условий сделки по Каземиро может стать товарищеский матч "Юнайтед" с какой-нибудь из саудовских команд. Это не выглядит проблемой для "красных дьяволов", которые стремятся укрепить свои отношения с ближневосточными коллегами.



И "Юнайтед", и сам Каземиро заинтересованы в том, чтобы этот вопрос решился как можно скорее.