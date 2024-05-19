МЮ начал переговоры о продаже Каземиро
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры об отъезде своего полузащитника Каземиро в Саудовскую Аравию грядущим летом.
Новое руководство "Юнайтед" считает 32-летнего Каземиро со своей зарплатой в 300,000 фунтов в неделю обузой для клуба.
"Юнайтед" активно ищет нового полузащитника, одновременно с этим работая над избавлением от бразильского ветерана.
По информации HITC, "Юнайтед" напрямую ведет переговоры с боссами саудовской лиги. Сам Каземиро открыт к переезду на Ближний Восток, если ему будут предложены заманчивые условия.
Одним из условий сделки по Каземиро может стать товарищеский матч "Юнайтед" с какой-нибудь из саудовских команд. Это не выглядит проблемой для "красных дьяволов", которые стремятся укрепить свои отношения с ближневосточными коллегами.
И "Юнайтед", и сам Каземиро заинтересованы в том, чтобы этот вопрос решился как можно скорее.
19.05.2024 11:00
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