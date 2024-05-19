"Арсенал" узнал окончательную цену за Шешко

"Арсенал" узнал окончательную цену за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко на летнее трансферное окно.

На этой неделе издание The Telegraph опубликовало материал о том, что "Арсенал" проявляет серьезный интерес к Шешко, и другие клубы ожидают, что "канониры" будут главным претендентом на Беньямина, если решатся выдвинуть свое предложение.



Накануне Шешко завершил свой дебютный сезон в Лейпциге, напоследок огорчив голом "Айнтрахт" (2:2). Одновременно с этим Беньямин финализировал стоимость своего выкупа.



Как сообщает Sky Sport Germany, теперь 20-летний словенец может быть выкуплен у "РБ Лейпциг" за фиксированную сумму в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов).



Если бы были выполнены дополнительные условия, эта сумма могла быть еще выше — до 70-75 млн. евро (60-64 млн. фунтов).



Добавим, всего Шешко забил 14 голов и отдал две результативные передачи в 31 матче этого сезона Бундеслиги, присоединившись к "РБ Лейпциг" только прошлым летом из родственного "Ред Булл".