"Арсенал" узнал окончательную цену за Шешко

Беньямин Шешко "Арсенал" узнал окончательную цену за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко на летнее трансферное окно.

На этой неделе издание The Telegraph опубликовало материал о том, что "Арсенал" проявляет серьезный интерес к Шешко, и другие клубы ожидают, что "канониры" будут главным претендентом на Беньямина, если решатся выдвинуть свое предложение.

Накануне Шешко завершил свой дебютный сезон в Лейпциге, напоследок огорчив голом "Айнтрахт" (2:2). Одновременно с этим Беньямин финализировал стоимость своего выкупа.

Как сообщает Sky Sport Germany, теперь 20-летний словенец может быть выкуплен у "РБ Лейпциг" за фиксированную сумму в 65 миллионов евро (56 млн. фунтов).

Если бы были выполнены дополнительные условия, эта сумма могла быть еще выше — до 70-75 млн. евро (60-64 млн. фунтов).

Добавим, всего Шешко забил 14 голов и отдал две результативные передачи в 31 матче этого сезона Бундеслиги, присоединившись к "РБ Лейпциг" только прошлым летом из родственного "Ред Булл".


Метки Ньюкасл, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 10:00

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  1. makeewadim 19.05.2024 12:08 # makeewadim
    Так это очередной Лорд)) Рост 194?

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  2. alexomck 19.05.2024 12:07 # alexomck
    Полтос для игрока функции с замены нормальная цена для топ-7 АПЛ

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  3. charmk 19.05.2024 11:31 # charmk
    14 голов в бундеслиге - это ничего

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  4. wengerrrro 19.05.2024 10:30 # wengerrrro
    нап нужен, 56 это копейки, главное чтоб он был не деревом. Хотя тот же Жиру забивал токо так

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  5. gary47 19.05.2024 10:18 # gary47
    Шишки нынче дорогие)

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