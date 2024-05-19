Артета: "Это как наркотик"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что предвкушает возможность провести заключительный матч в сезоне, все еще имея шансы на титул Премьер-Лиги.

Артета уже имеет опыт завоевания титула в заключительный день сезона — Микель делал это в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" в 2019 году, когда "горожане" разгромили "Брайтон" со счетом 1:4. 12 месяцами ранее Микель также праздновал чемпионство в Премьер-Лиге.



На сей раз у Артеты есть возможность выиграть Премьер-Лигу в качестве главного тренера. И хотя для этого необходима осечка "Сити" в параллельном матче, тот факт, что интрига все еще жива, воодушевляет Микеля.



"Это замечательный момент, учитывая всю непредсказуемость. Это как наркотик. Ты все еще в гонке, ты все еще должен заслужить это, ты так сильно этого хочешь, и есть много факторов, которые могут очень быстро изменить положение вещей, но когда ты делаешь это, это феноменально".



"Несомненно, это будет один из лучших дней моей жизни в спортивном плане. Это большая мечта, которую мне не удалось исполнить в качестве игрока, и это мечта, которая есть у меня как у главного тренера. Если мы сделаем это с людьми, которые трудятся здесь каждый день, это будет то еще событие", — цитирует Артету The Guardian.