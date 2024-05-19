Тен Хаг уверен, что МЮ стал сильнее, чем в прошлом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что его команда стала сильнее, чем в прошлом сезоне.

Завершив прошлый сезон на третьем месте в Премьер-Лиге, перед заключительным туром этой кампании "Юнайтед" занимает только восьмую строчку.



По мнению Тен Хага, ухудшение результатов прежде всего связано с аномально большим количеством травм. Однако прогресс молодых Кобби Майну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда заставляет Эрика чувствовать, что его команда прибавила относительно того, что было 12 месяцев назад.



"Когда смотришь на результаты, то вы скажете нет. Но мы знаем причины этого, поэтому да, я бы сказал, что мы стали лучше".



"У нас больше игроков высокого качества в составе, и с этой точки зрения наше положение улучшилось".



"Манчестер Юнайтед" — очень привлекательный клуб для любого игрока. Мы поспособствовали развитию ряда молодых игроков с очень высоким потенциалом, которые могут добавить мастерства команде".



"А учитывая наличие состоявшихся опытных игроков, это может быть очень хорошее сочетание. Это может быть очень хорошая команда, претендующая на высокие цели", — цитирует Тен Хага BBC.