Де Дзерби не получит работу в "Баварии", но может возглавить "Ювентус"

Роберто Де Дзерби, покидающий должность главного тренера "Брайтона", не получит работу в "Баварии", но может возглавить "Ювентус".

В субботу "Брайтон" объявил, что Де Дзерби покинет свой пост после заключительного матча сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Эта новость стала некоторым сюрпризом, потому что интерес больших клубов к Де Дзерби несколько угас, а пару недель назад Роберто сам заявил, что хочет остаться в "Брайтоне".



Как бы то ни было, Де Дзерби не собирается терять время даром и открыт к новому испытанию. Правда, в "Баварию" Роберто не позовут, утверждает Sky Sport Germany со ссылкой на все заинтересованные стороны.



Зато 44-летнего итальянца могут позвать обратно на родину, где "Ювентус" находится в поисках нового рулевого после расставания с Массимилиано Аллегри на этой неделе. Об этом сообщает издание The Independent.