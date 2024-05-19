Тиаго Силва дал напутствие партнерам по "Челси"
Покидающий "Челси" защитник Тиаго Силва дал напутствие своим партнерам по команде.
В данный момент Силва готовится к своему прощальному матчу в качестве игрока "Челси" — против "Борнмута" в воскресенье.
Силва признает, что "Челси" не оправдал ожиданий в этом сезоне, и благодарит фанатов за поддержку. 39-летний бразилец предупреждает, что в следующем году "синие" обязаны выступить лучше.
"Тиаго знает, что значит носить футболку "Челси". И если мне нужно оставить послание парням, которые здесь есть сегодня, то я надеюсь, они понимают, что должны оправдать свое попадание в "Челси".
"Потому что сезон, который мы проводим, не достоин "Челси". Не достоин".
"И я думаю, им нужно сделать больше в следующем году. Они должны сделать больше".
"Если вы посмотрите на матчи, то фанаты никогда не отворачивались от команды, никогда. Мы были на девятом месте, на восьмом, верно? И фанаты всегда были с нами".
"Они немного освистывали нас в конце матча, но они всегда были на трибунах. Всегда по 40-45 тысяч".
"Если бы мы выступали где-нибудь еще, в нас бы летели ножницы. Так бывает в моей стране".
"Поэтому эти парни должны осознавать, что "Челси" должен сражаться за высшие места. Думаю, если мы слегка возьмем свое эго и направим его во благо команды, это сработает. Иначе, к сожалению, ситуация едва ли изменится", — сообщил Силва Sky Sports.
19.05.2024 06:00
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Топарик!
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Напутствие: попросите свою безмозглую женушку покритиковать тренера в феврале, после чего когда результаты команды стабилизируются и она наберет ход, вас пошлют подальше и не продлят контракт.
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