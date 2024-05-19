Тиаго Силва дал напутствие партнерам по "Челси"

Тиаго Силва Покидающий "Челси" защитник Тиаго Силва дал напутствие своим партнерам по команде.

В данный момент Силва готовится к своему прощальному матчу в качестве игрока "Челси" — против "Борнмута" в воскресенье.

Силва признает, что "Челси" не оправдал ожиданий в этом сезоне, и благодарит фанатов за поддержку. 39-летний бразилец предупреждает, что в следующем году "синие" обязаны выступить лучше.

"Тиаго знает, что значит носить футболку "Челси". И если мне нужно оставить послание парням, которые здесь есть сегодня, то я надеюсь, они понимают, что должны оправдать свое попадание в "Челси".

"Потому что сезон, который мы проводим, не достоин "Челси". Не достоин".

"И я думаю, им нужно сделать больше в следующем году. Они должны сделать больше".

"Если вы посмотрите на матчи, то фанаты никогда не отворачивались от команды, никогда. Мы были на девятом месте, на восьмом, верно? И фанаты всегда были с нами".

"Они немного освистывали нас в конце матча, но они всегда были на трибунах. Всегда по 40-45 тысяч".

"Если бы мы выступали где-нибудь еще, в нас бы летели ножницы. Так бывает в моей стране".

"Поэтому эти парни должны осознавать, что "Челси" должен сражаться за высшие места. Думаю, если мы слегка возьмем свое эго и направим его во благо команды, это сработает. Иначе, к сожалению, ситуация едва ли изменится", — сообщил Силва Sky Sports.


Метки Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. quickelf 19.05.2024 08:00 # quickelf
    Топарик!

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  2. superglor 19.05.2024 07:02 # superglor
    Напутствие: попросите свою безмозглую женушку покритиковать тренера в феврале, после чего когда результаты команды стабилизируются и она наберет ход, вас пошлют подальше и не продлят контракт.

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