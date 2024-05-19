Тиаго Силва дал напутствие партнерам по "Челси"

Покидающий "Челси" защитник Тиаго Силва дал напутствие своим партнерам по команде.

В данный момент Силва готовится к своему прощальному матчу в качестве игрока "Челси" — против "Борнмута" в воскресенье.



Силва признает, что "Челси" не оправдал ожиданий в этом сезоне, и благодарит фанатов за поддержку. 39-летний бразилец предупреждает, что в следующем году "синие" обязаны выступить лучше.



"Тиаго знает, что значит носить футболку "Челси". И если мне нужно оставить послание парням, которые здесь есть сегодня, то я надеюсь, они понимают, что должны оправдать свое попадание в "Челси".



"Потому что сезон, который мы проводим, не достоин "Челси". Не достоин".



"И я думаю, им нужно сделать больше в следующем году. Они должны сделать больше".



"Если вы посмотрите на матчи, то фанаты никогда не отворачивались от команды, никогда. Мы были на девятом месте, на восьмом, верно? И фанаты всегда были с нами".



"Они немного освистывали нас в конце матча, но они всегда были на трибунах. Всегда по 40-45 тысяч".



"Если бы мы выступали где-нибудь еще, в нас бы летели ножницы. Так бывает в моей стране".



"Поэтому эти парни должны осознавать, что "Челси" должен сражаться за высшие места. Думаю, если мы слегка возьмем свое эго и направим его во благо команды, это сработает. Иначе, к сожалению, ситуация едва ли изменится", — сообщил Силва Sky Sports.