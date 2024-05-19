38-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 19 мая, состоятся 10 поединков 38-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" уже установил клубный рекорд из 27 побед за сезон Премьер-Лиги. Со старта апреля "Эвертон" набрал 17 очков — только у трех команд дивизиона больше. "Ириски" одержали лишь две победы в 31 последнем выезде к "канонирам" в Премьер-Лиге — в 1996 и 2021 годах (5 ничьих, 24 поражения).



Вингер "Арсенала" Букайо Сака под вопросом после вынужденной замены против "Манчестер Юнайтед".



"Эвертону" предстоит оценить состояние полузащитника Андре Гомеша, который получил травму лица против "Шеффилд Юнайтед". Натан Паттерсон, Виталий Миколенко, Джек Харрисон и Деле Алли пропускают концовку сезона.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 43 последних домашних матчей во всех соревнованиях (36 побед, 7 ничьих), что является клубным рекордом. "Вест Хэм" проиграл оба последних выездных поединка Премьер-Лиги, в каждом пропустив по пять голов. "Горожане" не потерпели ни одного поражения в 16 последних встречах с "молотобойцами" в чемпионате (13 побед, 3 ничьи).



Голкипер "Сити" Эдерсон пропустит остаток сезона из-за перелома глазницы. Кевина Де Брюйне беспокоит ахилл.



Из лазарета "Вест Хэма" могут вернуться защитники Найеф Агерд и Динос Мавропанос. Калвин Филлипс травмирован и вдобавок не имеет права сыграть против своего родительского клуба.



ЛУТОН — ФУЛХЭМ 18:00



"Лутон" выиграл лишь один из 16 последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 11 поражений). У "Фулхэма" только одна победа в восьми последних поединках чемпионата (3 ничьи, 4 поражения). "Шляпники" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "дачниками" во всех соревнованиях (3 ничьи, 5 поражений).



Полузащитник Росс Баркли угодил в лазарет "Лутона" с травмой икроножной мышцы. Также отсутствуют Амари Белл, Исса Каборе и Джейкоб Браун.



Защитник "Фулхэма" Идрисса Гейе отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. Саша Лукич по-прежнему травмирован.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Ливерпуль" пропускал в каждом из 10 последних матчей Премьер-Лиги, а в каждом из четырех последних — минимум дважды. "Вулверхэмптон" может похвастать только одной победой в девяти последних поединках чемпионата (2 ничьи, 6 поражений). "Красные" выиграли 13 из 14 последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге — единственным исключением стало их поражение 3:0 на "Молинью" в феврале 2023.



Вице-капитан "Ливерпуля" Энди Робертсон успевает решить свои проблемы со здоровьем к воскресенью. То же самое касается Диогу Жоты. Свой прощальный матч за клуб может сыграть Тиаго Алькантара.



Пропустивший два последних месяца с травмой задней поверхности бедра вингер Педру Нету будет в заявке "Вулверхэмптона". Пабло Сарабия под вопросом, Крейг Доусон и Леон Чивоне точно не сыграют.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — АСТОН ВИЛЛА 18:00



"Кристал Пэлас" находится в одной победе от клубного рекорда в 49 очков за сезон Премьер-Лиги (1992/93 и 2018/19). "Астон Вилла" финиширует в топ-4 высшего английского дивизиона впервые с кампании 1995/96. Ранее одержав победу 3:1 дома, "вилланы" могут сделать дубль против "орлов" впервые с сезона 1980/81.



"Пэлас" будет лишен травмированного Уилла Хьюза и дисквалифицированного Науиру Ахамада, но Джефферсон Лерма снова в строю.



Лазарет "Виллы" на неделе пополнили Николо Дзаньоло и Юри Тилеманс. Мэтти Кэш и Морган Роджерс пока не готовы вернуться.



ЧЕЛСИ — БОРНМУТ 18:00



В случае собственной победы и поражения "Тоттенхэма" "Челси" финиширует на пятом месте. "Борнмут" уже установил клубный рекорд по количеству очков за сезон Премьер-Лиги — 48. "Синие" не проиграли ни одной из четырех последних встреч с "вишенками" в высшем дивизионе (2 победы, 2 ничьи).



Защитник "Челси" Рис Джеймс приступает к четырехматчевой дисквалификации. Михаил Мудрик не сыграет из-за подозрений на сотрясение.



Полузащитник "Борнмута" Ромен Фавр залечил свою лодыжку. Милош Керкез возвращается после трех матчей дисквалификации.



БЕРНЛИ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Бернли" уже гарантировал, что наберет рекордно низкое для своего клуба количество очков за сезон Премьер-Лиги. "Ноттингем Форест" лишь однажды не пропустил в 26 последних матчах высшего дивизиона — 2:0 против "Вест Хэма" в феврале. "Бордовые" выиграли шесть из семи последних домашних встреч с "лесниками" в чемпионате (1 ничья).



Никто из травмированных игроков "Бернли", включая Чарли Тэйлора, не вернется к заключительному матчу сезона.



Полузащитник "Форест" Николас Домингем перенес операцию на грыже. Неко Уильямс продолжает восстановление после повреждения задней поверхности бедра.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00



"Брайтон" может похвастать только одной победой в девяти последних матчах Премьер-Лиги — 1:0 против "Астон Виллы" в начале мая (3 ничьи, 5 поражений). "Манчестер Юнайтед" набрал лишь два очка из 15 последних доступных на выезде. "Красные дьяволы" потерпели четыре поражения в шести выездах к "чайкам" в Премьер-Лиге.



Защитник Льюис Данк не поможет "Брайтону" из-за проблем с коленом. Тарик Лэмпти под вопросом.



Еще посреди недели к выступлениям за "Юнайтед" вернулись Лисандро Мартинес и Маркус Рэшфорд. Рафаэль Варан и Виктор Линделеф возобновили тренировки, но Харри Магуайру и Люку Шоу нужно больше времени.



БРЕНТФОРД — НЬЮКАСЛ 18:00



"Брентфорд" одержал три победы в пяти последних матчах Премьер-Лиги — как и в 21 предыдущем. "Ньюкасл" проиграл четыре из шести последних выездных поединков чемпионата (2 победы). "Сороки" выиграли все четыре последних встречи с "пчелами" в Премьер-Лиге.



"Брентфорд" устроит фитнес-тесты для Натана Коллинса и Фрэнка Оньеки. Нил Мопе снова доступен после рождения ребенка. Бен Ми, Рико Генри, Аарон Хики и Джош Дасилва по-прежнему травмированы.



"Ньюкасл" может недосчитаться нападающего Энтони Гордона, которому досталось против "Манчестер Юнайтед" в среду. Каллум Уилсон должен быть в порядке.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 18:00



"Шеффилд Юнайтед" не выиграл ни одного из 13 последних матчей Премьер-Лиги (3 ничьи, 10 поражений). "Тоттенхэм" обеспечит себе пятое место и путевку в Лигу Европы если избежит поражения — либо для этого "Челси" должен потерять очки против "Борнмута". "Шпоры" одержали только одну победу в девяти последних выездах к "клинкам" во всех соревнованиях (3 ничьи, 5 поражений).



Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Оливер Арбластер оправился после травмы икроножной мышцы. Анел Ахмедходжич возвращается после дисквалификации.



Полузащитник "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо под вопросом, получив ушиб против "Манчестер Сити" в минувший вторник. Микки Ван де Вену, возможно, снова придется сыграть левого защитника в отсутствие Бена Дэвиса и Дестини Удоджи.