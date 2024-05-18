Клопп уверен, что "Ливерпуль" будет успешен без него

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что после его ухода клуб будет двигаться в "захватывающем направлении".

Клопп покидает тренерский мостик "Ливерпуля" после домашнего матча Премьер-Лиги в воскресенье, и многие болельщики мерсисайдского клуба испытывают тревогу за то, что ждет их впереди.



Однако Клопп спокоен за будущее "Ливерпуля". Юрген считает, что клуб находится в устойчивом положении и имеет хороших владельцев.



"Большой позитив для "Ливерпуля" в том, что, кто бы ни уходил, клуб остается в очень, очень хорошем положении. В этом сезоне мы стремились к луне и достигли звезд, что никогда не бывает так уж плохо, а игроки и сотрудники здесь по-прежнему соответствуют высшему уровню".



"Да, скоро у них будет новое руководство, но этот клуб готов отправиться в это приключение в новом и захватывающем направлении. Отправиться без того, кто готов к завершению собственного приключения".



"Таким "Ливерпуль" навсегда запомнится для меня — клубом путешествий и приключений, которые иногда оканчиваются трофеями, а иногда — нет. Но что бы ни случилось, здесь всегда будут незабываемые истории и моменты".



"За мое время здесь нам посчастливилось пережить несколько из них, и важно подчеркнуть, что наши достижения всегда были подкреплены стабильным, разумным и креативным поведением владельцев. Я безмерно благодарен за это, но также я испытываю восторг, потому что так будет и дальше, и это может быть только хорошей новостью для футбольного клуба "Ливерпуль", — цитирует Клоппа ESPN.