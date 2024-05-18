"Челси" и "Брайтон" готовы поспорить за Маккенну

"Челси" и "Брайтон" готовы сойтись в битве за главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенну.

В данный момент боссы "Челси" дожидаются окончания сезона, после чего проведут аудит работы своего главного тренера Маурисио Почеттино.



По информации The Guardian, Почеттино обладает поддержкой ключевых фигур на "Стэмфорд Бридж", но окончательное решение по Маурисио пока не принято.



При этом Маккенна значится одним из ведущих кандидатов на замену Почеттино, если "Челси" все-таки решит прекратить сотрудничество с Маурисио после всего одного сезона.



38-летний Маккенна заслужил репутацию одного из ярчайших тренерских талантов, два раза подряд повысившись с "Ипсвичем" в классе и достигнув Премьер-Лиги.



Также Маккенна находится на радаре у "Брайтона", который ранее в субботу анонсировал уход своего наставника Роберто Де Дзерби в конце сезона.



Как утверждает talkSPORT, Маккенна не просто является целью номер один "Брайтона", но и открыт к работе с "чайками" — оставшись в "Ипсвиче", Киран был бы вынужден работать с бюджетом, который не является конкурентоспособным по меркам Премьер-Лиги.



Наконец, еще одним клубом, наблюдающим за Маккенной, является "Манчестер Юнайтед", который определится с судьбой своего рулевого Эрика Тен Хага после финала Кубка Англии 25 мая.