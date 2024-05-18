Гвардиола уверен в победе "Арсенала" над "Эвертоном"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что "Арсенал" победит "Эвертон" в воскресенье.

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "Сити" лидирует с отрывом в два очка от преследующего "Арсенала".



Сами "горожане" играют в воскресенье против "Вест Хэма", и Гвардиола настраивает подопечных только на победу, потому что "канониры", как считает Хосеп, свой матч точно выиграют.



"Когда играешь против "Вест Хэма", это многое требует от тебя, и ты должен делать эти вещи идеально. Это единственное, что у меня на уме".



"Я сказал своим игрокам, что в заключительных двух-трех матчах уже не будет чего-нибудь вроде победы "Астон Виллы" на "Эмирейтс" или победы "Кристал Пэлас" в гостях у "Ливерпуля". Это уже не повторится".



"В данный момент наша судьба в наших руках. Но если мы ждем, что они ("Арсенал") снова потеряют очки, то это ошибка".



"Если вы думали, что "Арсенал" проиграет на "Олд Траффорд", то напрасно. Если вы думаете, что "Эвертон" что-нибудь получит в воскресенье, то напрасно".



"Этому не бывать. Против "Кристал Пэас", "Вулверхэмптона", "Фулхэма" и "Тоттенхэма" мы сделали то, что должны были сделать, и теперь остался последний матч. Поэтому игроки знают: либо мы побеждаем, либо чемпионом станет "Арсенал", — цитирует Гвардиолу The Guardian.